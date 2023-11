Τα 7 μυστικά των ανθρώπων που ζουν μέχρι την ηλικία των 100, σύμφωνα με ειδικό στις «μπλε ζώνες»

Όλοι θα ήθελαν να μάθουν τα μυστικά των ανθρώπων που φτάνουν να ζουν μέχρι την ηλικία των 100 ετών. Υπάρχουν περιοχές του πλανήτη, τις λε...



Τα 7 μυστικά των ανθρώπων που ζουν μέχρι την ηλικία των 100

Τελικά η έντονη άσκηση είναι κακή ιδέα εάν κάποιος θέλει να ζήσει πολλά χρόνια. Ή τουλάχιστον ο τύπος της άσκησης στο γυμναστήριο. Σύμφωνα με τον Buettner «δεν λειτουργεί για ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού». Γιατί συμβαίνει αυτό; «Είναι όλοι ενθουσιασμένοι με αυτό, γίνεται δύσκολο και μετά τους τελειώνει η ενέργεια», λέει ο συγγραφέας.



Αντίθετα ο Buettner εμπνέεται από τους ανθρώπους στις μπλε ζώνες και συγκεκριμένα τους κατοίκους στα ορεινά χωριά της Σαρδηνίας που ανεβαίνουν καθημερινά τους λόφους της περιοχής. «Απλώς ζουν τη ζωή τους και κινούνται φυσικά», αναφέρει ο συγγραφέας. Τελικά η έντονη άσκηση είναι κακή ιδέα εάν κάποιος θέλει να ζήσει πολλά χρόνια. Ή τουλάχιστον ο τύπος της άσκησης στο γυμναστήριο. Σύμφωνα με τον Buettner «δεν λειτουργεί για ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού». Γιατί συμβαίνει αυτό; «Είναι όλοι ενθουσιασμένοι με αυτό, γίνεται δύσκολο και μετά τους τελειώνει η ενέργεια», λέει ο συγγραφέας.



«Οι φιλίες διαρκούν δεκαετίες και μπορούν να έχουν μετρήσιμο αντίκτυπο στο πόσο δραστήριοι είμαστε», λέει ο Buettner. Σε μία μπλε ζώνη στην Καλιφόρνια η κοινότητα εστιάζει την κοινωνικότητα γύρω από τα αθλήματα και ενθαρρύνει τους κατοίκους όλων των ηλικιών να παραμείνουν δραστήριοι. Έτσι ο συγγραφέας προτείνει κάποιος να κάνει φίλους που μοιράζονται το ίδιο αγαπημένο σπορ, όπως ποδόσφαιρο, τένις ή ακόμη και ποδήλατο.



Εάν θέλετε να ζήσετε μέχρι τα βαθιά γεράματα χρειάζεται να εξασκηθείτε στην μαγειρική και να αφήσετε στην άκρη τις συσκευασμένες τροφές και το πρόχειρο φαγητό. Ο Buettner προτείνει να τελειοποιήσετε πέντε συνταγές που σας αρέσουν πολύ και να τις μαγειρεύετε συχνά.

Όλοι πιστεύουν ότι οι άνθρωποι που ζουν έως τα 100 τρέφονται αποκλειστικά και μόνο με υγιεινές τροφές και γενικά προσέχουν πολύ την διατροφή τους. Ο Buettner διαφωνεί και λέει ότι στις μπλε ζώνες οι κάτοικοι τρώνε όλα τα φαγητά που τους αρέσουν, όπως χοιρινό κρέας. Απλώς δεν το κάνουν συχνά. Έτσι είναι ευχαριστημένοι αλλά δεν επιβαρύνουν την υγεία τους.



Όπως λέει ο συγγραφέας με βάση τις στατιστικές ο πιο επικίνδυνος χρόνος να πεθάνει κάποιος είναι κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της σύνταξης. Τότε οι άνθρωποι χάνουν τον κύκλο των γνωριμιών τους από την δουλειά, η ζωή τους αλλάζει και αισθάνονται ότι δεν έχουν πλέον στόχους. Ο Buettner προτείνει να κάνει κάποιος μία λίστα με όλα τα πράγματα που του αρέσουν να κάνει και στην πορεία να ανακαλύψει και να συμμετέχει σε δραστηριότητες που συνδέονται με αυτά.



Όλοι οι ηλικιωμένοι στις μπλε ζώνες κοιμούνται καθημερινά 8 ώρες. Πέφτουν για ύπνο νωρίς το βράδυ και σηκώνονται με το πρώτο φως της ημέρας. «Οι άνθρωποι που δεν κοιμούνται αρκετά χάνουν χρόνια από το προσδόκιμο ζωής τους», αναφέρει ο Buettner. Έτσι θεωρεί ότι εάν κάποιος σταματήσει την κατανάλωση αλκοόλ νωρίς το απόγευμα και φτιάξει ένα δωμάτιο με υγιεινές συνθήκες μπορεί να απολαύσει έναν ύπνο που θα του δώσει και χρόνια ζωής.









Σε μία περιοχή της Ιαπωνίας οι άνθρωποι, που είχαν πολλές πιθανότητες να ζήσουν μέχρι τα 100, είχαν σχηματίσει έναν στενό κύκλο φίλων, στον οποίο στηρίζονταν συναισθηματικά, πρακτικά και οικονομικά. Δούλευα πάρα πολύ και τώρα έχω συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικές είναι οι φιλίες», αναφέρει ο Buettner.



Ο χρόνος με την οικογένεια είναι επίσης σημαντικός για τη μακροζωία. Ο Buettner συνιστά να αντλείτε έμπνευση από τους κατοίκους της Nicoya στην Κόστα Ρίκα και να καθιερώνετε τακτικά οικογενειακά τελετουργικά, είτε πρόκειται για ένα δείπνο μία φορά την εβδομάδα με όλη την οικογένεια ή για ετήσιες οικογενειακές διακοπές. Σε μία περιοχή της Ιαπωνίας οι άνθρωποι, που είχαν πολλές πιθανότητες να ζήσουν μέχρι τα 100, είχαν σχηματίσει έναν στενό κύκλο φίλων, στον οποίο στηρίζονταν συναισθηματικά, πρακτικά και οικονομικά. Δούλευα πάρα πολύ και τώρα έχω συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικές είναι οι φιλίες», αναφέρει ο Buettner.



Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις



Ο συγγραφέας επιμένει ότι δεν πιστεύει σε οποιαδήποτε πρόταση υπόσχεται μακροζωία χωρίς αλλαγή του τρόπου ζωής. Για παράδειγμα είναι δύσπιστος απέναντι στις υπερτροφές. Σε γενικές γραμμές το μότο του Buettner είναι απλό: «Αν είναι μια γρήγορη λύση, δεν αποτελεί μια λύση». Η μακροζωία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την μακροπρόθεσμη δέσμευση των ανθρώπων.

Αυτό έκανε και ο Dan Buettner, που δημοσιεύει τα αποτελέσματα στο βιβλίο του με τίτλο «The Blue Zones: Secrets for Living Longer by Dan Buettner is published by National Geographic». Εκεί αναγράφονται 7 μυστικά που έχουν οι κάτοικοι αυτών των περιοχών και καταλήγουν να ζουν περισσότερο.