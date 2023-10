Γιγαντιαίες συγκρούσεις με σώματα στο μέγεθος του φεγγαριού εξηγούν τον χρυσό και την πλατίνα στον μανδύα της Γης

Credit: Southwest Research Institute

Η νέα προσομοίωση εξέτασε πώς μια μερικώς λιωμένη ζώνη κάτω από έναν εντοπισμένο ωκεανό μάγματος που δημιουργείται από κρούση θα μπορούσε να έχει σταματήσει την κάθοδο των πλανητικών μετάλλων στον πυρήνα της Γης.



«Για να το πετύχουμε αυτό, διαμορφώσαμε την ανάμειξη ενός προσκρουόμενου πλανητοειδούς με τα υλικά του μανδύα σε τρεις ρέουσες φάσεις: στερεά πυριτικά ορυκτά, λιωμένο πυριτικό μάγμα και υγρό μέταλλο», δήλωσε ο Δρ. Jun Korenaga, επικεφαλής συγγραφέας της εργασίας από το Πανεπιστήμιο Yale.



«Η ταχεία δυναμική ενός τέτοιου τριφασικού συστήματος, σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια ανάμειξη που παρέχεται από τη μεταφορά στον μανδύα, επιτρέπει στα HSE από τα πλανητάρια να διατηρηθούν στον μανδύα».



Όταν τα μέταλλα φτάσουν στη μερικώς τηγμένη περιοχή από κάτω, το μέταλλο θα διεισδύσει γρήγορα μέσω του τήγματος και, μετά από αυτό, θα βυθιστεί αργά προς τον πυθμένα του μανδύα. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ο λιωμένος μανδύας στερεοποιείται, παγιδεύοντας το μέταλλο. Τότε είναι που κυριαρχεί η μεταφορά, καθώς η θερμότητα από τον πυρήνα της Γης προκαλεί μια πολύ αργή ερπυστική κίνηση των υλικών στον στερεό μανδύα και τα επακόλουθα ρεύματα μεταφέρουν θερμότητα από το εσωτερικό στην επιφάνεια του πλανήτη.



Νωρίς στην εξέλιξή της, περίπου πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, η Γη συγκρούστηκε με έναν πλανήτη στο μέγεθος του Άρη και η Σελήνη σχηματίστηκε από τα συντρίμμια που προέκυψαν και εκτοξεύτηκαν σε έναν δίσκο σε τροχιά γύρω από τη Γη. Ακολούθησε μια μακρά περίοδος βομβαρδισμών, η λεγόμενη «όψιμη προσαύξηση», όταν πλανήτες τόσο μεγάλοι όσο η Σελήνη μας έπληξαν τη Γη παρέχοντας υλικά συμπεριλαμβανομένων εξαιρετικά «σιδερόφιλων» στοιχείων (HSEs) – μέταλλα με ισχυρή συγγένεια με τον σίδηρο – που ενσωματώθηκαν στη νεαρή Γη.«Προηγούμενες προσομοιώσεις κρούσεων που διεισδύουν στον μανδύα της Γης έδειξαν ότι μόνο μικρά κλάσματα ενός μεταλλικού πυρήνα πλανητών είναι διαθέσιμα για αφομοίωση από τον μανδύα της Γης, ενώ τα περισσότερα από αυτά τα μέταλλα – συμπεριλαμβανομένων των HSEs – αποστραγγίζονται γρήγορα στον πυρήνα της Γης», είπε ο Marchi, ο οποίος συνέγραψε ένα έγγραφο Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) που περιγράφει τα νέα ευρήματα.«Αυτό μας φέρνει στο ερώτημα: Πώς πήρε η Γη μερικά από τα πολύτιμα μέταλλα της; Αναπτύξαμε νέες προσομοιώσεις για να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε το μείγμα μετάλλων και ροκ υλικών στον σημερινό μανδύα»

Νωρίς στην εξέλιξή της, περίπου πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, η Γη συγκρούστηκε με έναν πλανήτη στο μέγεθος του Άρη και η Σελήνη σχηματίστηκε από τα συντρίμμια που προέκυψαν και εκτοξεύτηκαν σε έναν δίσκο σε τροχιά γύρω από τη Γη. Ακολούθησε μια μακρά περίοδος βομβαρδισμών, η λεγόμενη «όψιμη προσαύξηση», όταν πλανήτες τόσο μεγάλοι όσο η Σελήνη μας έπληξαν τη Γη παρέχοντας υλικά συμπεριλαμβανομένων εξαιρετικά «σιδερόφιλων» στοιχείων (HSEs) – μέταλλα με ισχυρή συγγένεια με τον σίδηρο – που ενσωματώθηκαν στη νεαρή Γη.«Προηγούμενες προσομοιώσεις κρούσεων που διεισδύουν στον μανδύα της Γης έδειξαν ότι μόνο μικρά κλάσματα ενός μεταλλικού πυρήνα πλανητών είναι διαθέσιμα για αφομοίωση από τον μανδύα της Γης, ενώ τα περισσότερα από αυτά τα μέταλλα – συμπεριλαμβανομένων των HSEs – αποστραγγίζονται γρήγορα στον πυρήνα της Γης», είπε ο Marchi, ο οποίος συνέγραψε ένα έγγραφο Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) που περιγράφει τα νέα ευρήματα.«Αυτό μας φέρνει στο ερώτημα: Πώς πήρε η Γη μερικά από τα πολύτιμα μέταλλα της; Αναπτύξαμε νέες προσομοιώσεις για να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε το μείγμα μετάλλων και ροκ υλικών στον σημερινό μανδύα»