Η ΦΩΝΑΡΑ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ! Η αθάνατη Σοφία Βέμπο που εμψύχωνε τον Στρατό μας και έφτανε στον ουρανό το εθνικό μας φρόνημα!

ΒΑΖΕΙ Ο ΝΤΟΥΤΣΕ ΤΗ ΣΤΟΛΗ ΤΟΥ... Η ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΚΑΙ ΞΕΣΗΚΩΝΕΙ... ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ...
ΒΑΖΕΙ Ο ΝΤΟΥΤΣΕ ΤΗ ΣΤΟΛΗ ΤΟΥ... Η ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΚΑΙ ΞΕΣΗΚΩΝΕΙ... ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ... ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ ΚΟΒΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΣΤΙΧΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΕΞΗΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ... (ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ)
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