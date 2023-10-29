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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Η ΦΩΝΑΡΑ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ! Η αθάνατη Σοφία Βέμπο που εμψύχωνε τον Στρατό μας και έφτανε στον ουρανό το εθνικό μας φρόνημα!

Οκτωβρίου 29, 2023

ΒΑΖΕΙ Ο ΝΤΟΥΤΣΕ ΤΗ ΣΤΟΛΗ ΤΟΥ... Η ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΚΑΙ ΞΕΣΗΚΩΝΕΙ... ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ...





ΒΑΖΕΙ Ο ΝΤΟΥΤΣΕ ΤΗ ΣΤΟΛΗ ΤΟΥ... Η ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΚΑΙ ΞΕΣΗΚΩΝΕΙ... ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ... ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ ΚΟΒΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΣΤΙΧΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΕΞΗΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ... (ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ)










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