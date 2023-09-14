ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ! Επ' ευκαιρίας της Σφαγής στο ΜΕΛΙΓΑΛΑ... Μετανοημένοι πρώην Σφαγείς του ΕΛΑΣ και του ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ, αναβαπτίζονται στον ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ...!!!

Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΧΑΡΙΣΕ ΤΗ ΖΩΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝΕΤΑΞΕ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΝΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΟΥΝ... ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥ...
Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΧΑΡΙΣΕ ΤΗ ΖΩΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝΕΤΑΞΕ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΝΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΟΥΝ... ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΕ ΠΡΩΗΝ ΕΛΑΣΙΤΕΣ -ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ- ΝΑ ΠΑΡΕΛΑΥΝΟΥΝ ΜΕ ΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΠΡΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ "ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ" ΤΟΥΣ...
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