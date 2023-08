Η πλάκα… του διαβόλου! Απίστευτες κατάρες αποκρυπτογραφήθηκαν σε αρχαιοελληνικό δισκίο 1.500 ετών!

Μια αρχαιοελληνική πλάκα 1.500 ετών επιτέλους "μίλησε" κι αυτά... που είπε για έναν χορευτή ονόματι "Manna" σε κά...

Μια αρχαιοελληνική πλάκα 1.500 ετών επιτέλους "μίλησε" κι αυτά... που είπε για έναν χορευτή ονόματι "Manna" σε κάνουν να "κοκκινίζεις". Άναυδοι οι ερευνητές με όσα αποκαλύφθηκαν...Μια μυστηριώδης επιγραφή πάνω σε μία αρχαιοελληνική πλάκα περίπου 1.500 ετών (!) επιτέλους… αποκρυπτογραφήθηκε! Και αποκάλυψε μια σοκαριστικά λεπτομερή… κατάρα (!) η οποία παροτρύνει δαίμονες να δράσουν εναντίον ενός χορευτή με το όνομα «Manna»!Η πλάκα ανακαλύφθηκε στα ερείπια αρχαίου θεάτρου στο Ισραήλ και σύμφωνα με τους ερευνητές, ο χορευτής πιθανολογείται πως θα εμφανιζόταν στο διάσημο θέατρο της Caesarea Maritima στο Ισραήλ, το οποίο χτίστηκε από τον Ηρώδη τον Μέγα.Το ότι η πλάκα βρέθηκε στα ερείπια ενός τόσο περίφημου θεάτρου, υποδηλώνει ότι ο Μάννα ήταν λογικά γνωστός καλλιτέχνης αλλά είχε και κάποιον αποφασισμένο αντίπαλο. Σημαντικό θα ήταν και το διακύβευμα της φήμης, γράφει ο καθηγητής της ρωμαϊκής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Βερόνα, Attilio Mastrocinque, στο βιβλίο «Studies in Honour of Roger S.O. Tomlin».Δέος από την… κατάρα στην πλάκα!Ο άνθρωπος που καταριέται τον χορευτή, ζητά μεταξύ άλλων να «δεθούν» τα πόδια του και οι δυνάμεις να εμποδίσουν τον χορό του… «Τυφλώστε τα μάτια, τα χέρια, τα πόδια, τα οποία πρέπει να είναι χαλαρά όταν χορεύει στο θέατρο…», αναφέρει η χαραγμένη επιγραφή!Για να γίνει αυτό, η κατάρα ζητά τη βοήθεια πολλών θεών, όπως ο Θωθ, ένας αρχαίος Αιγύπτιος θεός της μαγείας και της σοφίας. Καλεί επίσης «τους δαίμονες του ουρανού, τους δαίμονες του αέρα, τους δαίμονες της γης, τους δαίμονες του κάτω κόσμου, τους δαίμονες της θάλασσας, των ποταμών και των πηγών», να βλάψουν τον Μάννα. «Θα πρέπει να κινείται αργά και να χάσει την ισορροπία του. Να λυγίσει», λέει η κατάρα.Η επιγραφή στο δισκίο ανακαλύφθηκε από μια ιταλική αρχαιολογική ομάδα κάποια στιγμή μεταξύ του 1949 και του 1954, αλλά ήταν δύσκολο να αποκρυπτογραφηθεί, Μόλις πρόσφατα, ο Mastrocinque, χρησιμοποιώντας μια μέθοδο που ονομάζεται Reflectance Transformation Imaging (RTI) η οποία χρησιμοποιεί ένα λογισμικό, μπόρεσε να φέρει στο φως τα μυστικά της αρχαίας κατάρας.Το δισκίο χρονολογείται στον 6ο αιώνα, μια εποχή που η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχε τον έλεγχο της πόλης. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την περίοδο, είναι πιθανό ότι ο Μάννα και ο συγγραφέας της κατάρας να άνηκαν σε αντιμαχόμενες φατρίες. Στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, οι άνθρωποι που ανταγωνίζονταν στο χορό ή άλλα αγωνίσματα ήταν μερικές φορές μέλη ανταγωνιστικών φατριών – όπως οι «μπλε» και «πράσινες» παρατάξεις – και ο ανταγωνισμός μεταξύ αυτών των φατριών μπορεί να ήταν έντονος, ενώ μερικές φορές μπορούσε ακόμη και να οδηγήσει σε δημόσιες ταραχές, γράφει ο Mastrocinque.Γιατί… τόσο μίσος;Όποια και αν είναι η αιτία για την κατάρα, το δισκίο που περιέχει 110 γραμμές, αποκαλύπτει πολλά για την εποχή. Ενώ η βυζαντινή αυτοκρατορία είχε κηρύξει τον Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία της, ο Χριστιανισμός δεν λατρεύει τον Θωθ και άλλους «παγανιστές» θεούς που συχνά κατονομάζονται στην κατάρα. Όμως αυτό δεν εμπόδισε κάποιον να τους επικαλεστεί για να κάνει κακό, γράφει ο Mastrocinque.«Αυτό το δισκίο μαζί με πολλά ακόμη από την ύστερη αυτοκρατορική περίοδο και τους πρώτους Μεσαιωνικούς χρόνους, επιβεβαιώνει ότι ο χριστιανισμός στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν σταμάτησε τις μαχητικές μαγικές τέχνες … αντίθετα, εξαπλώθηκαν και έγιναν όλο και πιο εξελιγμένες», σημειώνει ο καθηγητής. Το δισκίο δόθηκε στην ομάδα από την ισραηλινή κυβέρνηση και τώρα βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Μιλάνο.Με πληροφορίες από: rt.com / livescience.com.