ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ.. Δείτε ένα παλιό ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ κόλπο για να ξέρετε αν τα ΑΥΓΑ είναι για ΦΑΓΩΜΑ ή για ΠΕΤΑΜΑ!

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ... ΤΑ ΚΑΡΑΤΣΕΚΑΡΙΣΜΕΝΑ ΚΟΛΠΑ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΜΑΣ... ΒΑΛΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΓΥΑΛΙΝΟ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ -ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ...
ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ... ΤΑ ΚΑΡΑΤΣΕΚΑΡΙΣΜΕΝΑ ΚΟΛΠΑ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΜΑΣ... ΒΑΛΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΓΥΑΛΙΝΟ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ -ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΛΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ- ΓΕΜΑΤΟ ΜΕ ΝΕΡΟ ΤΑ ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΣΤΑΘΟΥΝ...
ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟΤΑΤΟ. ΑΝ ΤΟ ΑΥΓΟ ΒΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΗΝ ΤΟ ΔΩΣΕΤΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ...! ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΜΑΘΑΤΕ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟ ΜΑΘΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΟΙ..
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