Page Nav

HIDE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

Breaking News:

latest

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ.. Δείτε ένα παλιό ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ κόλπο για να ξέρετε αν τα ΑΥΓΑ είναι για ΦΑΓΩΜΑ ή για ΠΕΤΑΜΑ!

Ιουλίου 29, 2023

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ... ΤΑ ΚΑΡΑΤΣΕΚΑΡΙΣΜΕΝΑ ΚΟΛΠΑ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΜΑΣ... ΒΑΛΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΓΥΑΛΙΝΟ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ -ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ...






ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ... ΤΑ ΚΑΡΑΤΣΕΚΑΡΙΣΜΕΝΑ ΚΟΛΠΑ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΜΑΣ... ΒΑΛΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΓΥΑΛΙΝΟ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ -ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΛΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ- ΓΕΜΑΤΟ ΜΕ ΝΕΡΟ ΤΑ ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΣΤΑΘΟΥΝ...

ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟΤΑΤΟ. ΑΝ ΤΟ ΑΥΓΟ ΒΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΗΝ ΤΟ ΔΩΣΕΤΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ...! ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΜΑΘΑΤΕ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟ ΜΑΘΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΟΙ..






Related Posts

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)