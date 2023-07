Έρευνα: Το 2040 θα καταρρεύσει ο ανθρώπινος πολιτισμός – Υπεύθυνη η απληστία

Μια νέα έρευνα βασισμένη στα δεδομένα από το 1970, δείχνει ότι η ποιότητα ζωής και ο πληθυσμός της Γης θα έχει απότομη πτώση το 2040. Η ανθ...





Η ανθρώπινη κοινωνία θα καταρρεύσει τις ερχόμενες δύο δεκαετίες αν δεν αλλάξουν οι παγκόσμιες προτεραιότητες, ανέφερε με τα νέα δεδομένα της έρευνας.Στην έρευνα αυτή, δημοσιευμένη στο best seller βιβλίο «The Limits to Growth» το 1972, μία ομάδα από επιστήμονες του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Μασαχουσέτης διαφώνησαν για το αν ο βιομηχανικός πολιτισμός θα κατέρρεε αν οι εταιρίες και οι κυβερνήσεις κυνηγούσαν μονοδιάστατα την οικονομική αύξηση, ανεξαρτήτως κόστους και συνεπειών.Οι ερευνητές πρόβλεψαν 12 πιθανά σενάρια για το μέλλον του κόσμου, όπου στα περισσότερα οι πρώτες ύλες είναι τόσο σπάνιες που η οικονομική πρόοδος θα ήταν αδύνατη, καταστρέφοντας την ευημερία όλων.Το πιο διάσημο σενάριο της έρευνας, το BAU – Business As Usual, δείχνει ότι η παγκόσμια οικονομία θα κορυφωθεί το 2040, έχοντας μετά μία απότομη πτώση, παίρνοντας μαζί της τον παγκόσμιο πληθυσμό, την πρόσβαση σε φαγητό, καθώς και τις πρώτες φυσικές ύλες.Βέβαια η ομάδα των επιστημών τόνισε ότι αυτή η «κατάρρευση» δεν θα είναι το τέλος της ανθρωπότητας, αλλά ένα σημαντικό κοινωνικό γεγονός που θα κάνει τα πρότυπα ζωής να αλλάξουν για δεκαετίες.Μετά από σχεδόν μισό αιώνα από τότε που οι ερευνητές του Ινστιτούτου μοιράστηκαν τις προβλέψεις τους, η Γκάια Χέρινγκτον, ερευνήτρια βιωσιμότητας στην εταιρία KPMG, αποφάσισε να επανεξετάσει τι περιμένει την κοινωνία μας.Τον Νοέμβριο του 2020 στο τεύχος του Περιοδικού Βιομηχανικής Οικολογίας του Πανεπιστημίου Γέιλ, η Χέρινγκτον συνέχισε μια έρευνα που είχε αρχίσει ως απόφοιτη του Χάρβαρντ στις αρχές του χρόνου, αναλύοντας τις προβλέψεις που είχε το «Limits to Growth» μαζί με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του κόσμου.Η Χέρινγκτον βρήκε με 10 διαφορετικές βάσεις δεδομένων συμπεριλαμβάνοντας τον πληθυσμό, την γεννητικότητα, την κλίμακα της μόλυνσης, την παραγωγή φαγητού και τη βιομηχανική απόδοση, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η τωρινή κατάσταση του κόσμου είναι πολύ κοντά με δύο από τα πιθανά σενάρια από την έρευνα του 1972, συγκεκριμένα το BAU και άλλο ένα, το CT – Comprehensive Technology, στο οποίο η πρόοδος της τεχνολογίας βοηθάει να μειωθεί η μόλυνση και να αυξηθούν τα νούμερα στην παραγωγή φαγητού, ακόμα και αν τελειώσουν οι φυσικές ύλες.Αν και η πρόβλεψη του CT είναι λιγότερο σοκαριστική όσο αφορά στον πληθυσμό και την ευημερία του κόσμου, η έλλειψη των φυσικών υλών ακόμα μας οδηγεί σε ένα σημείο που η οικονομική πρόοδος πέφτει ραγδαία, δηλαδή μια ξαφνική κατάρρευση της βιομηχανικής κοινωνίας.«Το BAU και το CT είναι και τα δύο προβλέψεις που δείχνουν μία παύση στην ανάπτυξη σε περίπου μία δεκαετία από τώρα.»Αυτό αποδεικνύει πως αν συνεχίσουμε όπως έχει, ο στόχος μας για συνεχή ανάπτυξη είναι αδύνατο να εκπληρωθεί», έγραψε η ερευνήτρια.Τα καλά νέα είναι ότι ποτέ δεν είναι αργά να αποφύγουμε αυτές τις δύο πιθανότητες και να οδηγήσουμε την κοινωνία σε μία άλλη, καλύτερη πρόβλεψη, τη SW – Stabilized World.Αυτή η πιθανότητα αρχίζει ακριβώς όπως και οι άλλες δύο, με τον πληθυσμό, την μόλυνση και την οικονομική ανάπτυξη να αυξάνονται ενώ μειώνονται οι φυσικές ύλες.Η διαφορά τους όμως, είναι ότι οι άνθρωποι μόνοι τους αποφασίζουν να βάλουν σε παύση την οικονομική ανάπτυξη, πριν τους αναγκάσει η έλλειψη πρώτων υλών να το κάνουν.«Το σενάριο SW υποθέτει ότι μαζί με τις τεχνολογικές λύσεις, αλλάζουν και οι παγκόσμιες κοινωνικές προτεραιότητες», έγραψε η Χέρινγκτον προσθέτοντας ότι, «Αλλαγές στις κοινωνικές προσδοκίες και προδιαγραφές μπορεί να είναι η μικρότερη επιθυμητή οικογένεια, πρόσβαση στα αντισυλληπτικά παντού και η σημαντική επιλογή να μειώσουμε τις βιομηχανικές ενέργειες για να εστιάσουμε στην υγεία και την εκπαίδευση».Σε ένα γράφημα του σεναρίου SW, η βιομηχανική ανάπτυξη και ο παγκόσμιος πληθυσμός αρχίζουν να μειώνονται σταδιακά, σχεδόν άμεσα με την αλλαγή των προτεραιοτήτων.Η πρόσβαση σε φαγητό συνεχίζει να αυξάνεται για να αντιστοιχήσει τις ανάγκες του πληθυσμού, τα επίπεδα μόλυνσης πέφτουν και σχεδόν εξαφανίζονται, μέχρι και η μείωση των φυσικών πόρων αρχίζει να εξισορροπείται.Όλα αυτά αναιρούν τελείως την κατάρρευση της κοινωνίας που υποδείχνουν τα άλλα δύο σενάρια.Αν και τώρα αυτή η πρόβλεψη ακούγεται ουτοπική, ειδικά με τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα να είναι κορυφωμένα, οι έρευνες αποδεικνύουν ότι η αλλαγή είναι ακόμα πιθανή.Η ερευνήτρια είπε στο Vice.com ότι η άμεση και γρήγορη ανάπτυξη, καθώς και εφαρμογή, των εμβολίων κατά της COVID-19 στη διάρκεια της πανδημίας, είναι ένα παράδειγμα της ανθρώπινης ευφυίας εν ώρα παγκόσμιας κρίσης.Είναι απόλυτος πιθανό για τους ανθρώπους να απαντήσουν παρόμοια στο πρόβλημα της κλιματικής κρίσης, αν αποφασίσουμε όλοι μαζί να το κάνουμε, ανάφερε η Χέρινγκτον.«Δεν είναι πολύ αργά για την ανθρωπότητα να αλλάξει την πορεία της για να έχει ένα προφανές καλύτερο μέλλον.»Πρακτικά, οι ανθρωπότητα μπορεί να διαλέξει αν θα εφαρμόσει μόνη της όρια ή αν θα φτάσει σε ένα εξαναγκαστικό όριο, στην περίπτωση αυτή η κατάρρευση της ανθρώπινης ευημερίας θα έχει γίνει κάτι αναπόφευκτο», κατέληξε η Χέρινγκτον στην έρευνα της.