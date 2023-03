Ελσίνκι: Η φινλανδική αστυνομία αφαίρεσε ομοίωμα του Ερντογάν σε διαδήλωση κατά της Τουρκίας

Διοργανώθηκε χθες αντιτουρκική διαδήλωση μπροστά από την τουρκική πρεσβεία στο Καϊβοπουΐστο της φινλανδικής πρωτεύουσας. Η αστυνομία πα...

Η αστυνομία παρενέβη στα γεγονότα και αφαίρεσε από τους διαδηλωτές ένα ομοίωμα του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.Σύμφωνα με τα φινλανδικά μέσα ενημέρωσης η αστυνομία ερμήνευσε ότι σκοπός ήταν να προσβληθεί ο εν ενεργεία πρόεδρος της Τουρκίας, όπως είπε ο επιθεωρητής Έσα Πενάνεν της αστυνομίας του Ελσίνκι.Ο Πενάνεν δήλωσε ότι καταγράφηκε αναφορά δυσφήμισης για το περιστατικό. Ωστόσο, η αστυνομία δεν έχει ακριβή ιδέα από ποιον πήρε την κούκλα και ποιος κατηγορείται για συκοφαντική δυσφήμιση.Στη Φινλανδία, υπάρχει συνταγματικό δικαίωμα διαμαρτυρίας. Από την άλλη, ο Ποινικός Κώδικας απαγορεύει τη δυσφήμιση.Πέρα από αυτά, σύμφωνα με την αστυνομία, η διαδήλωση κύλησε ειρηνικά και επετράπη να συνεχιστεί μετά την απομάκρυνση της κούκλας.«Σε ένα άτομο επιβλήθηκε πρόστιμο γιατί είχε πάει πολύ κοντά στην τουρκική πρεσβεία», είπε ο Πενάνεν.Για τη διαδήλωση είχε δοθεί άδεια. Ξεκίνησε από το κέντρο του Ελσίνκι στο Senatintor, από όπου κινήθηκε ως πορεία προς την Τουρκική Πρεσβεία. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συμμετέχοντες ήταν λιγότεροι από εκατό. Η αστυνομία είχε προετοιμαστεί για μεγαλύτερη διαδήλωση.Η διαδήλωση οργανώθηκε από μια κοινότητα που ονομάζεται «Rise Up for Rojava». Κατέγραψε την επέμβαση της αστυνομίας και το ανέβασε στο Twitter.Η «Rise Up for Rojava» εργάζεται διεθνώς για λογαριασμό των Κούρδων και οργανώνουν διαδηλώσεις κυρίως κατά της Τουρκίας.Μια άλλη φιλοκουρδική οργάνωση, η «Rojavakommittérna», έγινε γνωστή τον Ιανουάριο όταν κρέμασε μια κούκλα που αντιπροσώπευε τον Πρόεδρο Ερντογάν να κρέμεται από τα πόδια της μπροστά από το Δημαρχείο της Στοκχόλμης.Η υπόθεση εξόργισε την Τουρκία και είχε αντίκτυπο στην πρόοδο της εφαρμογής της Σουηδίας για το ΝΑΤΟ στην Τουρκία.Σύμφωνα με την φινλανδική Yle αναφέρθηκε ότι η διαδήλωση της Στοκχόλμης οργανώθηκε από την ίδια οργάνωση με τη διαδήλωση του Ελσίνκι. Ωστόσο, πρόκειται για δύο διαφορετικούς οργανισμούς.--