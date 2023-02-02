Πέφτουμε από τα σύννεφα... Μονάδα παραγωγής ν@ρκωτικών στο υπό τουρκική κατοχή Άφριν…

Στο Άφριν μέσα σε ένα μήνα απήχθησαν 39 πολίτες ενώ παραστρατιωτικές ομάδες που υπάγονται στην Τουρκία έστησαν μονάδα παραγωγής ναρκωτικών ...

Στο Αφρίν στο οποίο εισέβαλαν οι Τούρκοι και οι παραστρατιωτικές ομάδες το 2018 μέσα σε ένα μήνα απήχθησαν πολλοί πολίτες.Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΗΑ, πρώτο μήνα του 2023 απήχθησαν 39 άτομαΣτην πόλη του Άφριν που είναι υπό την κατοχή της Τουρκίας απήχθησαν 39 άτομα και εξ αυτών έγιναν γνωστά τα εξής ονόματα : Μιχέμεντ Ρεσίντ Χίσο (32), Φερμάν Ελούς Σάντο (28) , Μπεκίρ Χισέν Χέρο (35)………..Επίσης αναφέρεται ότι μαζί με το 2023 στην περιοχή του Άφριν έχουν κοπεί περισσότερα από 7.000 δέντρα. Συνεχίζεται η κατάσχεση περιουσιών των πολιτών της περιοχής και στη νέα χρονιά, ενώ έγινε γνωστό πως κατασχέθηκαν και 23 πρόβατα τριών πολιτών. Κατασχέθηκαν 11 καταστήματα στην περιοχή Μπιλμπίλ και το σπίτι ενός πολίτη στην πόλη του Άφριν.…….http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/196253HABER MERKEZİ – Efrin’de bir ayda 39 yurttaş kaçırılırken, Türkiye’ye bağlı paramiliter gruplar Şera ilçesine bağlı Qîbarê köyünde uyuşturucu üretilen bir fabrika kurdu.Türkiye ve bağlı paramiliter grupların 2018 yılında işgal ettiği Kuzey ve Doğu Suriye’nin Efrîn kentinde bir ayda çok sayıda yurttaş kaçırıldı. İnsan kaçırmanın yanında kentte ağaç kıyımı da sürüyor. Sürekli insan kaçırma, doğa kıyımı, cinayet, talan, hırsızlık, tecavüz ve demografik değişim gibi suçlarla gündeme gelen Efrîn’de son bir aylık bilançoyu Hawar Haber Ajansı (ANHA) derledi. ANHA’nın haberine göre 2023 yılının ilk ayında 39 yurttaş kaçırıldı.39 YURTTAŞ KAÇIRILDITürkiye’nin işgali altında bulunan kentte 39 yurttaş kaçırılırken, isimleri öğrenilenler şunlar: Mihemed Reşîd Hiso (32), Ferman Elûş Sado (28), Bekir Hisên Xêro (35), Rêber Hisên Xêro (32), Elî Kalo (40), Mihemed Ferîd (28), Mihemed Kalo (36), Ednan Ebdo (39), Mihemed Ednan Silêman (30), Mihemed Ehmed Henan Hemîd (55), Îbrahîm Menan Dawud, Mihemed Esmet Şêxo, Mihemed Selah Hisên (30), Ferîda Ebdo, Mihemed Îbrahîm Mele Mihemed (49), Dogan Mihemed Mele Mihemed (48), Enes Zekî, Elî Reşîd Omer, Tewfîq Hesen (45), Îmad Kemal Sado (44), Şiyar Mistefa Sado (20), Receb Silêman Şewax (42) ve Eynayet Arif Bekir (56).7 BİNDEN FAZLA AĞAÇ KESİLDİYine 2023 yılıyla birlikte Efrîn bölgesinde 7 binden fazla ağacın kesildiği ifade edildi. Yurttaşların mallarına el koyup çalma suçlarının yeni yılda da devam ettiği öğrenilirken, 3 yurttaşın 23 koyununa el konuldu. Bilbil ilçesinde 11 yurttaşın dükkanlarına, Efrîn’in Zeydiye Mahallesi’nde ise bir yurttaşın evine el konuldu. Türkiye’nin 4 Ocak’ta Cindirêsê’nin doğusundaki Himêlka ve Rifatiyê köyleri arasında “Ajnadîn” adlı sömürge evleri, iki yurttaşa ait 4 bin hektarlık alanda yapıldı. Sömürge evlerinin yapılmasının temel amacı çeteleri aileleriyle birlikte buralara yerleştirmek ve bu bölgeden olmayan insanları Efrîn’e yerleştirerek demografik yapısını değiştirmek.ASKERİ ÜSLER VE UYUŞTURUCU MERKEZLERİParamiliter güçler tehdit ettikleri yurttaşları Raco’daki tarım arazilerini terk etmek zorunda bıraktı. Ardından bu arazilere askeri üs kuruldu. Heyet Tehrîr El Şam (HTŞ) ise Şera’da Êzidî köyü olan Qîbarê’de uyuşturucu üretilen bir fabrika kurdu.