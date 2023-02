Το ΓΕΕΘΑ προωθεί την Συμμαχία με την Ινδία... Νέος περιφερειακός άξονας συνεργασίας!

Εδώ κι 1,5 χρόνο, ο νέος περιφερειακός άξονας συνεργασίας σε διμερές επίπεδο που προωθεί η Αθήνα και το ΓΕΕΘΑ είναι αυτός με το Νέο Δελχί. ...







Εδώ κι 1,5 χρόνο, ο νέος περιφερειακός άξονας συνεργασίας σε διμερές επίπεδο που προωθεί η Αθήνα και το ΓΕΕΘΑ είναι αυτός με το Νέο Δελχί.Του Χρήστου ΜαζανίτηΗ εδραίωση της Ελλάδας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής αναδεικνύεται και από την επιλογή της Ινδίας η χώρα μας να αποτελέσει τον ισχυρό σύμμαχό της στο πλαίσιο της προσέγγισής της με την ΕΕ.Είναι γεγονός ότι Αθήνα και Νέο Δελχί εξετάζουν τρόπους διεύρυνσης της αμυντικής συνεργασίας μέσω διακλαδικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, διακλαδικών ασκήσεων και συνεκπαιδεύσεων σε διμερές και πολυμερές επίπεδο, καθώς επίσης και ανταλλαγή επισκέψεων αξιωματούχων σε υψηλό επίπεδο. Τον Ιανουάριο του 2022, η ινδική πλευρά παρουσίασε συνοπτικά της δυνατότητες της χώρας τους στην αμυντική βιομηχανία και στον αμυντικοτεχνικό τομέα, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης στην οποία συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων Δρ. Κωνσταντίνος Π. Μπαλωμένος με τον Ινδό ομόλογό του κ. Somnath Ghosh (Joint Secretary of International Affairs/Ministry of Defence, India) στο πλαίσιο των διμερών αμυντικών σχέσεων της Ελλάδας και της Ινδίας.Στις αρχές του περασμένου Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις από Αντιπροσωπεία Σπουδαστών του National Defence College της Ινδίας με επικεφαλής τον Διοικητή του Lieutenant General Manoj Kumar Mago σε Υπηρεσίες και Μονάδες και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.Σε λιγότερο από ένα χρόνο, οι επισκέψεις αυτές επαναλήφθηκαν.Από την Δευτέρα 20 έως την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, το College of Defense Management των Ενόπλων Δυνάμεων της Ινδίας, με επικεφαλής τον Διοικητή της Σχολής Υποναύαρχο Sanjay Datt, VSM, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Ελλάδα.Η αντιπροσωπεία αποτελείτο από 31 Αξιωματικούς από την Ινδία, 1 από το Μπαγκλαντές και 1 από την Σαουδική Αραβία, και κατά την παραμονή της στην Χώρα μας επισκέφθηκε τις ακόλουθες Μονάδες και Υπηρεσίες, όπου ενημερώθηκε για την λειτουργία και την αποστολή τους:Την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου, την Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ).Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου, το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.) και το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ).Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, την έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ), την έδρα του Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ) και τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.Την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου, την Αεροπορική Βάση Δεκέλειας όπου παρακολούθησαν εργασίες του Ετήσιου Συνεδρίου Ελληνικής Υψηλής Στρατηγικής που οργανώνεται από την Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), και στη συνέχεια επισκέφθηκε την Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης και το Μουσείο της Πολεμικής Αεροπορίας.