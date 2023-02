Φίδια, λιοντάρια, αστέρια! Τι συμβολίζουν τα σήματα των αυτοκινητοβιομηχανιών

Τα brands των αυτοκινητοβιομηχανιών, δηλαδή τα σήματά τους, έχουν μπει στη ζωή και στην καθημερινότητά μας, εδώ και πολλές δεκαετίες. ...













Τα brands των αυτοκινητοβιομηχανιών, δηλαδή τα σήματά τους, έχουν μπει στη ζωή και στην καθημερινότητά μας, εδώ και πολλές δεκαετίες.Βλέπουμε διαρκώς μπροστά μας τα σήματα, είτε οδηγώντας, είτε κάνουμε τη βόλτα μας σε κάποιο πεζοδρόμιο με τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα στην άκρη του δρόμου. Κάθε σήμα κρύβει πίσω του μια ολόκληρη ιστορία, έχει ξεχωριστή φιλοσοφία και συμβολίζει μια συγκεκριμένη τάση στον χώρο της αυτοκίνησης.Τα σήματα έχουν ταυτισθεί με τις εταιρείες και ο ελάχιστος χώρος που πιάνουν στο καπό, στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και στο τιμόνι, σημαίνουν πολλά για τον κάτοχό του. Για τον ίδιο, ίσως, είναι ένα σύμβολο. Όμως τι κρύβετε πίσω από κάθε σήμα; Ας δούμε την φιλοσοφία των ιδρυτών στις περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες.Alfa Romeo: Το 1910 μια ομάδα Μιλανέζων επιχειρηματιών ιδρύει την Ανώνυμη Αυτοκινητοβιομηχανία της Λομβαρδίας (Anonima Lombarda Fabbrica Automobila), ενώ λίγα χρόνια αργότερα ο επιχειρηματίας Nicolas Romeo αγοράζει μερίδιο στην εταιρία και η εταιρία παίρνει το όνομά του. Όσον αφορά το σχήμα όλα ξεκίνησαν όταν ο σχεδιαστής της εταιρείας Κατανέα περίμενε το τραμ στον σταθμό της Πιάτσα Κοστέλλο στο Μιλάνο και εμπνεύσθηκε από το σήμα της πόλης του Μιλάνο και από το οικόσημο της οικογένειας Βισκόντι (τον ερυθρό σταυρό και την ασπίδα με το ερπετό) που βρισκόταν πάνω από την πόρτα του Castello Sforzesco. Το σήμα της Alfa-Romeo έχει τριπλό συμβολισμό. Είναι το σύμβολο του Μιλάνου, παραπέμπει στις σταυροφορίες και θεωρείται το πλέον διαδεδομένο χριστιανικό σύμβολο.Audi: Το σήμα κατοχυρώθηκε το 1909. Η ονομασία φέρει το επώνυμο του ιδρυτή της εταιρείας, August Horsch που στα λατινικά μεταφράζεται ως “Audi” που σημαίνει “να ακούσει”. Στο έμβλημα καθένας από τους κύκλους συμβολίζει τη συγχώνευση των τεσσάρων παλαιότερων κατασκευαστών αυτοκινήτων της Auto Union της Γερμανίας (Αudi, DKW, Horch, Wanderer). H ομοιότητα που έχει με το έμβλημα των Ολυμπιακών Αγώνων ανάγκασε την Ολυμπιακή Επιτροπή να μηνύσει την Audi για παράβαση εμπορικών σημάτων, που όμως απορρίφθηκε. Το σήμα της εταιρείας τροποποιήθηκε το 2009, κρατώντας τους κύκλους και την λέξη «audi”.Bentley: Ο Walter Owen Bentley το 1919 παρήγαγε το πρώτο, τετρακύλινδρο αγωνιστικό αυτοκίνητο με το ομόλογο σήμα που ήταν ένα ζευγάρι από φτερά γερακιού που περιβάλλεται από το γράμμα “B”, το αρχικό της λέξης Bentley. Συμβολίζει ότι πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που έχει φτερά, δίνοντας σε αυτούς που το οδηγούν μεγάλη αυτοπεποίθηση.ΒΜW: Τα αρχικά της εταιρίας είναι από τις γερμανικές λέξεις Bayerische Motoren Werke, που σημαίνουν “Βαυαρική Βιομηχανία Κινητήρων”. Το μπλε και το λευκό χρώμα συμβολίζουν τα χρώματα του Ελεύθερου Βαυαρικού Κρατιδίου. Βασιζόμενη στο παρελθόν της ως κατασκευάστρια κινητήρων αεροπλάνων, προώθησε την ετυμολογία ότι το σήμα σχηματίζει ένα περιστρεφόμενο έλικα αεροπλάνου, με το μπλε να συμβολίζει τον ουρανό και το λευκό τον έλικα.Chevrolet: Το όνομα η εταιρεία το πήρε από τον οδηγό αγωνιστικών αυτοκινήτων Louis Chevrolet τον οποίο κάλεσε ο William C. Durant για να κατασκευάσουν ένα νέο αυτοκίνητο. Όσον αφορά το σήμα θυμίζει παπιγιόν. Φημολογείται ότι συμβολίζει και τον σταυρό της ελβετικής σημαίας μιας και ο Louis Chevrolet γεννήθηκε στην Ελβετία.Citroen: Το όνομα το πήρε το 1919 από τον ιδρυτή της, τον André-Gustave Citroën. Το λογότυπο της εταιρίας συμβολίζει δύο ανάποδα “V” που μοιάζουν με τα διπλά σιρίτια του λοχία. Συμβολίζει την πρωτοπορία και τις αρχηγικές τάσεις.Ferrari: Πρόκειται για το πιο αναγνωρίσιμο άλογο. Το όνομα το πήρε από τον Ιταλό ιδρυτή της, Enzo Ferrari, ο οποίος ήταν επίσημος οδηγός αγώνων Alto το 1924. Το 1939, εγκατέλειψε τους αγώνες και αποφάσισε να κατασκευάσει τη δική του εταιρία. Το μαύρο άλογο σε κίτρινο φόντο συμβολίζει το σύμβολο του Count Francesco Baracca, ενός θρυλικού άσου της ιταλικής πολεμικής αεροπορίας κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος το ζωγράφισε στο πλάι των αεροπλάνων του. Το 1918 στον Α Παγκόσμιο Πόλεμο σκοτώθηκε σε αερομαχία μετά από πολλές νικηφόρες πτήσεις, γεγονός που τον έκανε εθνικό ήρωα. Το 1923, μετά από νίκη σε αγώνα του ο Enzo Ferrari συνάντησε τους γονείς του Francesco Baracca, οι οποίοι του ζήτησαν να βάλει το σύμβολο του γιού τους στα αυτοκίνητά του. Από τότε, το μαύρο άλογο δεν έχει πάψει να κοσμεί τα υπερπολυτελή και ταχύτατα αυτοκίνητα σε κίτρινο φόντο συμβολίζοντας το χρώμα της Μοντένα.Fiat: Η πρώτη έκδοση του σήματος χώριζε κάθε γράμμα σε μπλε φόντο με μια ασημή διαχωριστική γραμμή. Από τότε υπήρξαν πολλές αλλαγές με το τελικό σήμα σχεδιάστηκε το 2006 όπου διατηρείται έως σήμερα. Απέκτησε κυκλικό σχήμα με τα ασημένια γράμματα να είναι στο κέντρο σε κόκκινο φόντο. Το σήμα της ιταλικής εταιρείας μοιάσει με ασπίδα με δάφνινο στεφάνι, που φανερώνει την νίκη.Ford: Τo πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής είχε ένα αρκετά ιδιαίτερο έμβλημα, που έγραφε “Ford Motor Company” με λευκά γράμματα και μαύρο περίτεχνο περίγραμμα. Από το 1912 το έμβλημα παίρνει μπαίνει σε μπλε φόντο. Στο λογότυπο υπήρξε αλλαγή το 1927, όπου παίρνει οβάλ σχήμα σε σκούρο μπλε χρώμα και διατηρείται μέχρι το 1961 όπου υπάρχει συμπίεση του πάνω και του κάτω σημείου παίρνοντας την σημερινή μορφή. Στα 100α γενέθλιά της η εταιρία λάνσαρε το ανανεωμένο έμβλημα, αντικαθιστώντας το λευκό με ασημί.Honda: Πρόκειται για ένα λιτό έμβλημα με το γράμμα “H” που δείχνει μεγαλοπρέπεια, σταθερότητα και εμπιστοσύνη.Ηuyndai: Ιδρύθηκε το 1967 και μπορεί να θεωρηθεί ως μια από τις νεότερες αυτοκινητοβιομηχανίες. Το έμβλημα της εταιρίας αποτελείται από το αρχικό γράμμα “Η” με μια κλίση προς τα δεξιά σε οβάλ διαστάσεις. Σύμφωνα με την φιλοσοφία της εταιρείας απεικονίζει δύο ανθρώπους, δηλαδή τον εκπρόσωπο της εταιρίας και τον πελάτη, να ανταλλάσουν χειραψία ως ένδειξη εμπιστοσύνης.Jaquar: Το 1945 μετονομάστηκε πλήρως η εταιρία σε Jaguar Cars με επίσημο έμβλημα το ασημί καλπάζων τζάγκουαρ που καρφώνει με το βλέμμα του το δρόμο, συμβολίζοντας την ταχύτητα και τον δυναμισμό. Το σήμα ανανεώθηκε το 2012 σε ασημί, μεταλλικό γκρι και μαύρο χρώμα.Jeep: Πρόκειται για μια ιδιαίτερη μάρκα που ταυτίστηκε με μια ολόκληρη κατηγορία, αυτή των τζιπ. Η φήμη της εταιρίας έκανε την εμφάνισή της ήδη από τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο με τα πιο ικανά οχήματα για την κάλυψη των στρατιωτικών αναγκών. Τότε τα οχήματα δεν είχαν κάποιο έμβλημα. Το έμβλημα μπήκε το 1963, με απλά γράμματα και ιδιαίτερη γραμματοσειρά που από μόνα τους δηλώνουν έναν δυναμισμό, στιβαρότητα και εμπιστοσύνη.Kia: To πρώτο έμβλημα έγραφε την φίρμα της μάρκα με κόκκινα γράμμα με το πρώτο γράμμα το «Κ» να έχει την μορφή ενός εργοστασίου με φουγάρο. Στο επόμενο βήμα του εμβλήματος οι σχεδιαστές κράτησαν τα γράμματα, αλλάζοντας μόνο το τελευταίο γράμμα με το «Α» να μην έχει οριζόντια γραμμή χωρίς να μπερδεύει για να το διαβάσει κάποιος σωστά. Σήμερα το έμβλημα φιγουράρει σε ασημί, κόκκινο, λευκό ή μαύρο φόντο με ασημί γράμματα. Στα κορεάτικα σημαίνει “ανατέλλων από την Ασία”. Η βασική κόκκινη γραμματοσειρά χαρακτηρίζει την αποφασιστικότητα της εταιρίας για ανάπτυξη.Lamborghini: Η έμπνευση ήρθε από ένα αγαπημένο ζώδιο. Ιδρύθηκε το 1963 από τον ιταλό ιδρυτή Ferruccio και το εμπορικό σήμα δείχνει έναν χρυσό ταύρο σε μαύρο φόντο με επίσης χρυσό περίγραμμα. Η επιλογή του ταύρου έγινε γιατί ο κύριος Lamborghini ήταν ταύρος στο ζώδιο και επιπλέον ήταν δεινός λάτρης των ταυρομαχιών. Το σχήμα του εμβλήματος, δεν κρύβει επίσης της αντιζηλία του με τη Ferrari. Υψηλές ταχύτητες, τεράστια αντοχή και ωμή δύναμη είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του συμβόλου.Lancia: Χαρακτηριστικό του εμβλήματος της εταιρείας είναι η χρήση των γραμμάτων. Το πρώτο έμβλημα αποτελούνταν από ένα κοντάρι και μια σημαία όπου συμβόλιζε τον σταυρό. Το 2007 όλα αυτά αφαιρέθηκαν και έμεινε ένα απλοποιημένο τιμόνι με δύο αιχμές να πλαισιώνουν τη φίρμα. Σήμερα η εταιρεία παράγει μόνο την Ypsilon αποκλειστικά για την αγορά της Ιταλίας.Land Rover: Στην επιγραφή αναγράφεται η μάρκα μέσα σε οβάλ πράσινο περίβλημα. Αυτό τουλάχιστον βλέπουμε να ισχύει από το 1980. Λέγεται πως ο δημιουργός εμπνεύστηκε το χρώμα στο σήμα από μια σταγόνα λάδι που έπεσε στο τραπέζι την ώρα του δείπνου.Lexus: To διαχρονικό λογότυπο αποτελείται από το ασημένιο γράμμα “L”. Πρόκειται για ένα απλό και λιτό έμβλημα, με το συγκεκριμένο γράμμα να συμβολίζει την κυριαρχία στην αγορά των αυτοκινήτων.Maserati: Ο Alfieri Maserati είχε 6 αδέλφια. Οι πέντε ήταν μηχανικοί και ο ένας σχεδιαστής. Αυτός λοιπόν σχεδίασε το λογότυπο της εταιρίας, όπου συμβόλιζε μία τρίαινα σε μπλε φόντο. Η τρίαινα συμβολίζει τη δύναμη του Ποσειδώνα στις 7 θάλασσες. Με την πάροδο του χρόνου από το λογότυπο αφαιρέθηκε το μπλε παραμένοντας μόνο στη βάση της τρίαινας.Mazda: Το σήμα έχει ουσιαστικά το «M» στη μέση. Όμως οπτικά δείχνει έναν γλάρο και αντιπροσωπεύει τις φιλοδοξίες της εταιρίας να ανοίξει τα φτερά της και να πετάξει μακριά. Το τελευταίο σήμα είναι το ίδιο από το 1997 και φιλοσοφία του σήματος είχε να κάνει με την ελευθερία που δίνει το αυτοκίνητο στον κάτοχό του.Mercedes-Benz: Το σήμα της γερμανικής εταιρείας περιλαμβάνει ένα αστέρι. Κάθε μία από τις μύτες του αστεριού συμβολίζει την επιθυμία της εταιρείας να κυριαρχήσει στην γη, στη θάλασσα και στον αέρα. Το 1902 η εταιρεία χρησιμοποιεί το πρώτο σήμα σε οβάλ σχήμα, ενώ από το 1909 η εταιρεία υιοθετείται το τριάκτινο αστέρι. Το συγκεκριμένο έμβλημα είναι από τα πιο παλιά στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.MΙΝΙ: Το φτερωτό έμβλημα της MINI είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα εμβλήματα στην ιστορία των αυτοκινήτων, ειδικά μετά το 2001 όπου η BMW αναβάθμισε το πρώτο ΜΙΝΙ στην Οξφόρδη, σχεδιάζοντας ένα νέο μοντέλο ΜΙΝΙ. Φέρει ένα κύκλο με το όνομα της εταιρίας με κεφαλαία γράμματα. Τα φτερά συμβολίζουν την ταχύτητα, τη δύναμη και την ελευθερία. Το μαύρο χρώμα συμβολίζει την τελειότητα και την κομψότητα, ενώ το ασημί συμβολίζει τη μεγαλοπρέπεια των αυτοκινήτων.Mitsubishi: Το σήμα τις εταιρίας αποτελείται από τρεις ρόμβους ή για πολλούς από τρία διαμάντια. Είναι το αποτέλεσμα του παντρέματος δύο οικογενειακών εμβλημάτων. Το ένα αποτελείται από τρία φύλλα βελανιδιάς της οικογένειας Yamauchi και το άλλο απεικονίζει τρεις ρόμβους ο ένας επάνω στον άλλο της οικογένειας του Iwasaki. Τα τρία διαμάντια συμβολίζουν την εμπιστοσύνη και την επιτυχία, ενώ χρησιμοποιήθηκε το κόκκινο χρώμα αποκλειστικά για να τραβάει την ματιά. Παράλληλα το χρώμα δηλώνει δυναμισμό.Nissan: Τα αυτοκίνητα Nissan τις πρώτες δεκαετίες στόχευαν στις πωλήσεις μόνο εντός Ιαπωνίας, οπότε απλά η λέξη της εταιρείας ήταν αρκετή. Από το 1984 που αποσπάστηκε το κομμάτι της Datsun, που μέχρι τότε είχε δημιουργήσει έναν μεγάλο μύθο άλλαξαν τα πράγματα και η ιαπωνική εταιρεία το 1988 θέλησε να κάνει μια νέα πορεία. Το σήμα αποκτά γκρι και ασημένιες λεπτομέρειες αντικαθιστώντας το μπλε-κόκκινο που ήταν απόρροια της συνεργασίας της με την Datsun. Το 1990 επανέρχεται το ορθογώνιο και ο κύκλος σε ασπρόμαυρες αποχρώσεις. To 1999 η Nissan περνάει στα χέρια της Renault και αλλάζουν τα πράγματα. Η τελευταία αναβάθμιση του σήματος γίνεται το 2012, όπου αποκτά περισσότερη γυαλάδα και γκρι τόνους.Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στο σήμα της Datsun που έπαιξε πρωταρχικό ρόλο στο χώρο της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, αξίζει να σημειώσουμε ότι η εταιρία ιδρύθηκε το 1931. Tο όνομα “Datson” επιλέχθηκε από τα επώνυμα των 3 συνεργατών – Kenjiro Den, Rokuro Aoyama, Meitaro Takeuchi. Μετά από 3 χρόνια, την εταιρία ανέλαβε η Nissan. Σύντομα απώλεσε την κατάληξη son που σήμαινε “γιος” σε sun που είχε μία πιο θετική χροιά. Το σύμβολο αρκετά απλό και λιτό, καθώς περιλάμβανε μπλε ορθογώνιο σχήμα πάνω από έναν κόκκινο κύκλο, με το όνομα της εταιρίας να αναγράφεται μέσα στο ορθογώνιο. Το κόκκινο χρώμα λέγεται ότι επιλέχθηκε παίρνοντας το χρώμα της σημαίας της Ιαπωνίας.Opel: Το συγκεκριμένο λογότυπο δημιουργήθηκε το 1964. Απεικονίζει έναν κεραυνό, που στην πράξη δηλώνει δύναμη, ενώ στέλνει το μήνυμα ότι με αστραπιαίες κινήσεις θα ξεχωρίσει από τους αντιπάλους της. Το πρώτο λογότυπο της εταιρίας ήταν σε κόκκινο και χρυσό χρώμα. Το 1910 έκανε την εμφάνισή του ένα μπλε λογότυπο σε σχήμα ματιού όπου αναγραφόταν με χρυσά γράμματα το όνομα της εταιρίας. Το 1937 πρωτοεμφανίζεται ένας κίτρινος κύκλος απεικονίζοντας ένα γκρι ζέπελιν, όπου με το πέρασμα του χρόνου το ζέπελιν έγινε αεροπλάνο και ο κίτρινος κύκλος έγινε γκρι. Μέχρι το 1964 που προέκυψε το τελικό σήμα. Μικρή ανανέωση του σήματος υπήρξε το 2008.Peugeot: Οι προκάτοχοι της οικογένειας Peugeοt στη Γαλλία ήταν ιδιοκτήτες μικρών εργαστηρίων επεξεργασίας σιδήρου και εξειδικεύονταν στην παραγωγή πριονιού. Το εμπορικό σήμα απεικόνιζε ένα λιοντάρι που αντιπροσωπεύει τη δύναμη και την κυριαρχία. Τα πρώτα εμβλήματα αποτελούνταν από ένα λιοντάρι πάνω σε ένα βέλος. Από τότε οι όποιες αλλαγές έχουν γίνει ήταν ελάχιστες και ανεπαίσθητες μέχρι να φθάσουμε στην σημερινή μορφή.Porsche: Το σήμα της εταιρείας έχει κόκκινες και μαύρες ρίγες, ένα άλογο στο κέντρο, κέρατα, το όνομα μιας πόλης και την φίρμα. Το λογότυπο της εταιρείας Porsche βασίστηκε στο έμβλημα της Επικρατείας της Ελεύθερης Λαϊκής Πόλης της Βυρτεμβέργης της πρώην Δημοκρατίας της Βαϊμάρης με πρωτεύουσα τη Στουτγκάρδη. Το άλογο θυμίζει την ιστορία της Στουτγάρδης, οι κόκκινες γραμμές το δυναμισμό και το μαύρο χρώμα την πολυτέλεια.Renault: Το έμβλημα της Renault δείχνει ξεκάθαρα ένα διαμάντι, αποτυπώνοντας την πρόθεση του δημιουργού της, Louis Renault, να φέρει το κάτι διαφορετικό και κομψό στον κόσμο της αυτοκίνησης. Το πρώτο σύμβολο χρησιμοποιήθηκε το 1900 όπου απεικόνιζε το «R» από το πρώτο γράμμα του επώνυμου της εταιρείας. Από το 1925 άρχισε να αποκτά το σημερινό του σχήμα. Μέχρι το 1959 η μάρκα αναγραφόταν στο κέντρο. Όμως το 1972 τα γράμματα αποκτούν τρισδιάστατη μορφή και το όνομα της εταιρίας βρίσκεται από κάτω. Από το 2007 είναι αυτό το σήμα που βλέπουμε σήμερα που συμβολίζει τη φαντασία και τη φινέτσα. Το κίτρινο φόντο συμβολίζει την ευημερία και την αισιοδοξία.Rolls-Royce: Με έδρα την Αγγλία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1906 και προέκυψε από τη συνεργασία δύο επιχειρηματιών, του Henry Royce και του Charles Rolls. Αρχικά στο καπό των αυτοκινήτων υπήρχε μια γυναικεία φιγούρα. Πρόκειται για μια κοπέλα στην αρχή γονατισμένη και μετέπειτα όρθια, σκυφτή σαν να υποκλίνεται. Για κάποιους, η πηγή έμπνευσης λέγεται πως είναι η Νίκη της Σαμοθράκης, το γνωστό άγαλμα που βρίσκεται στο Λούβρο. Το αγαλματίδιο κρύβει μια ιστορία αγάπης και πάθους, μιας και το αγαλματίδιο αποτελεί φιγούρα της ερωμένης του Λόρδου, Eleanor Thornton. Ένα ναυάγιο χώρισε για πάντα τον Λόρδο από την Eleanor και για να μείνει η αγάπη τους αιώνια, το αγαλματίδιο είναι εκεί για να τη θυμίζει. Αν και αρχικά η φιγούρα δεν έμπαινε σε όλα τα αυτοκίνητα και ήταν προαιρετικό, με το πέρασμα του χρόνου έγινε ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της εταιρείας που συμβολίζει την ομορφιά, την αγάπη και την έλξη.Seat: Το σήμα της εταιρίας απλό και λιτό, ένα κεφαλαίο “S”, δηλαδή το αρχικό γράμμα της φίρμας. Το 1992 το σήμα ήταν μπλε, ενώ το 1999 υιοθετήθηκε το ασημί χρώμα σε κόκκινο φόντο. Ο χρωματισμός εκπέμπει δυναμισμό.Skoda: Το έμβλημα της εταιρείας έχει έναν ασημί κύκλο και φτερά που αποτυπώνουν την τεράστια πρόοδο της τεχνολογίας. Το βέλος στην άκρη δείχνει την συνεχή εξέλιξη, πρόοδο και ελευθερία. Παράλληλα το πράσινο χρώμα που χρησιμοποιείται δηλώνει σεβασμό και την αναγέννηση της φύσης. Το έμβλημα της εταιρίας πέρασε πολλές αλλαγές, με την επικρατέστερη να παραμένει ήδη από το 1926.Subaru: Το 1953, πέντε ιαπωνικές εταιρίες αυτοκινήτων συγχωνεύθηκαν για να σχηματίσουν την Fuji Heavy Industries Ltd και υιοθέτησαν ως λογότυπο την ονομασία από ένα σύμπλεγμα αστεριών. Πρόκειται για σύμπλεγμα που φέρει ελληνικό όνομα και είναι οι “Πλειάδες”, το οποίο είναι μέρος του αστερισμού Ταύρου. Στην Κίνα και την Ιαπωνία το όνομα σημαίνει «να κυβερνά» ή «να μαζευόμαστε μαζί». Ο λόγος που χρησιμοποιήθηκε αυτός ο συμβολισμός είναι για να αναπαραστήσει τις έξι εταιρίες που ένωσαν τις δυνάμεις τους για να γεννηθεί η Fuji Heavy Industries.Toyota: Το τελικό λογότυπο υπάρχει στην αγορά από τις αρχές του 1990. Όσο για το όνομα, αρχικά πήρε το όνομα του ιδρυτή της Kiichiro Toyoda, αργότερα όμως μετατράπηκε σε Toyota καθότι η πρώτη ονομασία σημαίνει “γόνιμες ρυζοκαλλιέργειες” και οι μέτοχοι της εταιρίας δεν ήθελαν να συσχετιστεί η εταιρία με τις ρυζοκαλλιέργειες. Το σήμα της Toyota ουσιαστικά αποτελείται από 3 οβάλ σχήματα. Το εξωτερικό οβάλ σχήμα συμβολίζει τον κόσμο, ενώ οι δύο εσωτερικοί οβάλ κύκλοι ενώνονται σχηματίζοντας ένα μεγάλο «Τ» από το πρώτο γράμμα της Toyota. Ωστόσο οι δύο εσωτερικοί συμβολίζουν την καρδιά των καταναλωτών και αυτή της εταιρίας ως ένδειξη της κοινής εμπιστοσύνης που διέπει τις δύο πλευρές. Το κόκκινο χρώμα που έχει επιλέξει η εταιρία αντιπροσωπεύει το πάθος, την ενέργεια και τον ενθουσιασμό, ενώ το ασημί δηλώνει τη φιλοσοφία, τη δημιουργικότητα και την τελειότητα των προϊόντων της εταιρίας.Volkswagen: Η αυτοκινητοβιομηχανία που ονομάστηκε και επισήμως Volkswagen το 1946 χρησιμοποίησε για το έμβλημά της τα γράμματα “V” και “W” περικυκλωμένα από ένα γρανάζι. Το μπλε χρώμα των γραμμάτων συμβολίζει την τελειότητα, την εμπιστοσύνη και τη φινέτσα, ενώ το λευκό φόντο την αρχοντιά και την αγνότητα.Volvo: Η έμπνευση για το έμβλημα ήρθε από τους παγωμένους δρόμους της Σουηδίας. Ο κύκλος με το βέλος είναι εμπνευσμένος από ένα αρχαίο σύμβολο που στη χημεία συμβόλιζε τον σίδηρο. Μια άλλη ερμηνεία κάνει λόγο ότι το βέλος είναι το σύμβολο του ‘Αρη του Θεού του πολέμου, θυμίζοντας ότι η εταιρεία είναι ετοιμοπόλεμη, σκληρή και έχει μεγάλη υπεροχή έναντι των ανταγωνιστών της.πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ