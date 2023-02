Η Ελλάδα ζητάει από τους Αμερικάνους Μ1128 και Bradley για τον Ελληνικό Στρατό!

Το παρασκήνιο από την επίσκεψη της υφυπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Celleste Wallander στην Αλεξανδρούπολη και τη Λάρισα. Του Χρήστου Μαζανίτη ...

Το παρασκήνιο από την επίσκεψη της υφυπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Celleste Wallander στην Αλεξανδρούπολη και τη Λάρισα.Του Χρήστου ΜαζανίτηΤην προηγούμενη εβδομάδα, ταυτόχρονα με την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, βρέθηκε στην Ελλάδα και η υφυπουργός Άμυνας της Αμερικής Δρ. Celleste Wallander.Συνοδευόμενη από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Χαρδαλιά και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, η Wallander επισκέφθηκε την «Σούδα του Βορρά», όπως αποκαλείται πλέον η Αλεξανδρούπολη, και την 110 Πτέρυγα Μάχης στην Λάρισα, που μετατρέπεται στην «φωλιά» των αμερικανικών «θεριστών» – των drones MQ-9 Reaper.Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός βρήκε την ευκαιρία να υπενθυμίσει το έντονο ενδιαφέρον της Ελλάδας για 2 οπλικά συστήματα από το απόθεμα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Πρόκειται για το τροχοφόρο άρμα μάχης Μ1128 και το επρυστριοφόρο Τεθωρακισμένο Όχημα Μάχης (ΤΟΜΑ) Bradley M2A2.Ειδικά σε ότι αφορά τα Bradley, όπως έχουμε αποκαλύψει με λεπτομέρειες στο enikos.gr, κλιμάκιο του του ΓΕΣ που έχει επισκεφθεί εδώ κι 1,5 χρόνο τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο παραλαβής των Μ1117, είχε «μαρκάρει» πάνω από 100 Bradley Μ2Α2, από το απόθεμα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.Ο στόχος απόκτησης 350 Bradley έναντι συμβολικού τιμήματος παραμένει, όμως αναμένεται το «πράσινο φως» από το Αμερικανικό Πεντάγωνο, δεδομένου ότι η πολιτική βούληση υπάρχει.Η προμήθεια των Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης (ΤΟΜΑ) Bradley M2A2 θα προσδώσει επιτέλους την πολυπόθητη ταχύτητα σε επιθετικές επιχειρήσεις του Στρατού, προκειμένου να υποστηρίζονται οι επιλαρχίες των πανίσχυρων Leo2HEL. Πρόκειται για ένα όχημα που αναπτύχθηκε βάσει της εμπειρίας που είχε αποκομίσει ο Στρατός των ΗΠΑ από τις επιχειρήσεις στον Κόλπο το 1993. Βεβαίως και δεν είναι ότι πιο σύγχρονο υπάρχει στην κατηγορία, αλλά είναι έτη φωτός ικανότερα, ταχύτερα και ασφαλέστερα για το προσωπικό από τα 40 και πλέον ετών Μ113 ενώ είναι σίγουρα ανώτερα των τουρκικών ΤΟΜΑ.Τα Bradley M2A2 έχουν βάρος περίπου 27 τόνους, κινούνται από 3 άτομα πλήρωμα (διοικητής, πολυβολητής και οδηγός) και μεταφέρουν 6 στρατιώτες ενώ η έκδοση M2A2 ODS δύναται να μεταφέρει 7. Κινείται από έναν κινητήρα diesel, που αποδίδει 600 ίππους και μπορεί να αναπτύξει μέγιστη ταχύτητα 56 χλμ στον δρόμο και 40 χλμ εκτός δρόμου ενώ έχει αυτονομία 480 χιλιομέτρων. Τέλος, μπορεί να κινηθεί με ταχύτητα 7,2 χλμ στο νερό.Επιπλέον, η απόκτησή τους δεν δημιουργεί πρόβλημα ομοιοτυπίας στις Ένοπλες Δυνάμεις, αφού μοιράζεται τα ίδια μηχανικά μέρη με το αυτοκινούμενο πυροβόλο Μ-109, του οποίου αποτελεί την βάση.Σε ότι αφορά το Μ-1128, πρόκειται για οκτάτροχο τεθωρακισμένο άρμα μάχης της οικογένειας Stryker, που φέρει πύργο με πυροβόλο των 105 mm, βασισμένο στο καναδικό ελαφρύ θωρακισμένο όχημα LAV III που κατασκευάζεται από την General Dynamics Land Systems για τον Στρατό των Η.Π.Α. .Πρόκειται γι’ ακόμη ένα οπλικό σύστημα που αν αποκτηθεί θα δώσει ώθηση στις χερσαίες επιχειρήσεις του Στρατού. Τα διδάγματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι πολλά κι έχουν δώσει τροφή για την αναθεώρηση πολλών σχεδίων ανάπτυξης των χερσαίων επιχειρήσεων.Επιπλέον, το Μ1128 φέρει πυροβόλο των 105mm, όμοιο με των Leopard 1 A5 που διαθέτει ο ΕΣ αλλά και των Μ60, κάτι που συνεπάγεται μεγάλο απόθεμα πυρομαχικών.Και οι δύο περιπτώσεις σχεδιάζεται να ενταχθούν στις Ένοπλες Δυνάμεις με την «συνταγή των Μ1117». Δηλαδή με την παραχώρηση στην κατάσταση που είναι (as is where is) και την χώρα μας να αναλαμβάνει το κόστος των μεταφορικών και όποιων άλλων δαπανών προκύψουν για την πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίησή τους.