«Η ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ»... Ενα από τα θαυμαστά γεγονότα που συνέβη στην εκκλησία της ΠΑΝΑΓΙΑΣ της ΑΚΑΔΗΜΙΩΤΙΣΣΑΣ στη ΝΑΞΟ...

-Νύχτα λέει, βγήκε η γερόντισσα πολλή νύχτα, έξω στην αυλή της που είχε δουλειά.Και κοίταζε στην εκκλησιά -την Ακαδημιώτισσα- και είδε μέσα μεγάλη φωτοχυσία, λάμψη πολλή. Και άκουσε και ψαλμωδίες αγγελικές και ψάλλανε. Λειτουργούσανε οι Άγγελοι…Και αυτό συνέβη, γιατί δεν είχε, τότες η εκκλησία εφημέριο παπά και δε λειτουργούσανε – εκείνο το διάστημα, την είχανε κλειστή. Κι είπανε δα πως τόδανε ολοφάνερο το θαύμα, επειδή την είχανε κλειστή και δεν λειτουργούσανε. Γι’ αυτό η θεία Χάρη έκανε το θαύμα και είδανε τη φωτοχυσία και λειτουργήσανε οι Άγγελοι.-Λέγανε στον Καλόξυλο, ότι βλέπανε φωταγωγημένη την Εκκλησία την Ακαδημιώτισσα, κάθε βράδυ κι ακούγανε ψαλμωδίες. Και δεν το πιστεύανε και πήγανε δυο και πιάσανε δυο στασίδια και καθίσανε τη νύχτα μέσα, να βεβαιωθούνε.Και όπως καθόντανε και φωταγωγήθηκε η Εκκλησία και άρχισε η λειτουργία, αυτοί μείνανε κατόπιν βουβοί!…(Αφήγηση Άννας Μαυροματάκη, Χαλκί Νάξου)από το βιβλίο: «Η λατρεία της Παναγίας στα Ελληνικά νησιά» –Ν.Α. Κεφαλληνιάδη (Εκδόσεις Φιλλιποτή).- See more at: http://ekklisiaonline.gr/arxontariki/item/9780-i-nyxterini-leitourgia-ton-aggelon#sthash.YXoZPoUm.dpuf