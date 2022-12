Αιγαίο: Ο αθέατος πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας – Πώς τα Rafale έχουν μονίμως στο «lock» τους εισβολείς

Η Τουρκία «φωνάζει», η Ελλάδα «αμύνεται» διπλωματικά, μα είναι κοινό μυστικό πως τα «γεράκια» δεν θα διστάσουν να απαντήσουν ακόμα και ε...

Οι πρώτες «φιλικές» μάχες Rafale vs F-16 πάνω από το Αιγαίο φαίνεται ότι έχουν ξεκάθαρο νικητή και αυτός δεν είναι άλλος από τη Γαλλική «ριπή ανέμου». Όσο περνά ο καιρός και η εκπαίδευση των ιπτάμενων της 332 Πολεμικής Μοίρας «Γεράκι» γίνεται όλο και πιο απαιτητική τόσο αποκαλύπτονται οι μεγάλες δυνατότητες του «game changer» μαχητικού όπως ήδη το «βάφτισαν» οι Έλληνες πιλότοι. Το τελευταίο διάστημα τα Γαλλικά μαχητικά έχουν αρχίσει όλο και πιο έντονα να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά σενάρια air to air μάχης απέναντι σε άλλων τύπων μαχητικά και κυρίως με αντιπάλους τα F-16 που αποτελούν άλλωστε τον βασικό κορμό μαχητικών του οπλοστασίου της Πολεμικής Αεροπορίας.Οι αερομαχίες όμως RafaleVSF-16 αποτελούν για το Αεροπορικό Επιτελείο ένα ξεκάθαρο δείγμα για τις δυνατότητες της «ριπής ανέμου» με αντίπαλο το μαχητικό στο οποίο βασίζεται η Τουρκική πολεμική αεροπορία. Κατά συνέπεια αυτές οι «μάχες» θα αποτελέσουν δείγμα γραφής και θα δώσουν πολύ χρήσιμα στοιχεία και συμπεράσματα προκειμένου να σχεδιάσουν τα «γεράκια» της HAF τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν την TuAF σε κάθε ενδεχόμενο σενάριο.Οι πρώτες εντυπώσεις από την αποτίμηση της «μάχης» Rafale vs F-16 αλλά και όσα αποτυπώνονται στα καταγραφικά των μαχητικών σύμφωνα με πληροφορίες δείχνουν από σημαντικό έως πολύ μεγάλο πλεονέκτημα του Γαλλικού μαχητικού έναντι των F-16 ανάλογα με την έκδοση του. Ενώ εκκρεμεί και αναμένεται με ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον η «κόντρα» Rafale vs Viper. Παρά τον πολύ ισχυρό κινητήρα των F-16 στις «κλειστές» αερομαχίες το δικινητήριο Rafale δείχνει να έχει μεγάλο αβαντάζ σε όλα τα ύψη εξαιτίας τόσο της τρομακτικής του ώσης όσο και λόγω των canards τα οποία το βοηθούν στους απότομους ελιγμούς με πολλά g. Σε μεγαλύτερες αποστάσεις το πανίσχυρο ραντάρ ηλεκτρονικής σάρωσης Aesa σε συνδυασμό με το σύστημα Spectra δίνουν στις «ριπές» πλεονέκτημα στον γρήγορο εντοπισμό και «λοκάρισμα» στόχων. Ενώ ο ασυναγώνιστος Meteor δυνατότητα βολής σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Επιπλέον συνολικά η πλατφόρμα ηλεκτρονικών του Rafale θεωρείται ουσιαστικά 5ης γενιάς.Η Τουρκική πολεμική αεροπορία στηρίζεται σε αναβαθμισμένα μαχητικά F-16 C/D τα οποία προσεγγίζουν σε διαμόρφωση τα Ελληνικά F-16 block 52+ αλλά απέχουν κατά πολύ από τα Viper τόσο στο ραντάρ όσο και σε άλλα ηλεκτρονικά συστήματα. Έτσι οι ‘’μάχες’’ των Rafale απέναντι στα Ελληνικά block 52 ουσιαστικά προσομοιάζουν αυτές απέναντι στα αεροσκάφη της Τουρκικής πολεμικής αεροπορίας. Και τα πρώτα συμπεράσματα δείχνουν ότι πράγματι οι «ριπές» αποτελούν «game changer» μαχητικά τα οποία με τους άριστα εκπαιδευμένους Έλληνες ιπτάμενους μέσα στα κόκπιτ τους θα είναι ανίκητες.Στις 21 Δεκεμβρίου προσγειώθηκε στην 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα και η δέκατη «ριπή». Όμως σοβαρό είναι το ενδεχόμενο μέχρι το τέλος του μήνα και του 2022 να πετάξει από τη Γαλλία και την Αεροπορική Βάση Merignac προς την Ελλάδα και το ενδέκατο Rafale. Έτσι σταδιακά ο αριθμός των μαχητικών αυξάνεται με ότι αυτό συνεπάγεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και συνολικά στην ενίσχυση των «μπλε» φτερών.Με μαχητικό Rafale πέταξε άλλωστε και το πρώτο «γεράκι» της Πολεμικής Αεροπορίας ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς.Ενώ μέσα στις επόμενες εβδομάδες με «ριπή ανέμου» αναμένεται να πετάξει και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Άλλωστε έχει συνδέσει το όνομά του με την απόκτηση των Γαλλικών μαχητικών ενώ ιπτάμενοι στα Rafale είναι και οι δυο υπασπιστές του.Γκρίνια και… δάκρυα για το εξοπλιστικό πρόγραμμα της ΕλλάδαςΓκρινιάζει και… κλαίει η Τουρκία για το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας. Η ενδυνάμωση της Aθήνας, όπως υπογραμμίζουν ανώτατες πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αλλά και η ενίσχυση της σχέσης με τις ΗΠΑ προβληματίζουν την Άγκυρα.Ένα πρόγραμμα που όπως υπογραμμίζουν ανώτατες πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, θα έπρεπε να γίνουν ακόμα και αν δεν υπήρχε η Τουρκία, λόγω παλαιότητας των υφιστάμενων συστημάτων που διαθέτει η χώρα. Ωστόσο είναι σαφές ότι η «πολεμική» της Άγκυρας επιτάχυνε καταστάσεις.Το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Αθήνας η Άγκυρα επιχειρεί να το εντάξει στο γενικότερο αφήγημα της περί ελληνικής απειλής με τη γραμμή να δίνουν σταθερά οι πολιτικοί και δημοσιογράφοι στην Τουρκία.Με αιχμές πάντα που συνδέονται άμεσα και με την ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας στην Ελλάδα.