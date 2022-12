Ο Αρχηγός Στρατού των ΗΠΑ στο Ελληνικό Πεντάγωνο – ΦΩΤΟ

Σημαντική επίσκεψη του Αρχηγού Χερσαίων Δυνάμεων των ΗΠΑ στην Ελλάδα κατόπιν πρόσκλησης του Αρχηγού ΓΕΣ, Αντιστράτηγου Χαράλαμπου Λαλούση. ...

του Χρήστου ΜαζανίτηΗ ιδιαίτερα θερμή σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ καθώς και η εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας επιβεβαιώνεται κάθε μέρα ολοένα και περισσότερο, με τις επίσημες επισκέψεις να εκπέμπουν ισχυρά μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση.Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, συναντήθηκε στο γραφείο του με τον Αρχηγό Χερσαίων Δυνάμεων των ΗΠΑ (USA Chief of Staff of the Army), Στρατηγό James C. McConville, ο οποίος επισκέπτεται επίσημα την χώρα μας κατόπιν πρόσκλησης του Αρχηγού ΓΕΣ, Αντιστράτηγου Χαράλαμπου Λαλούση.Η συνάντησή τους ήταν η δεύτερη στο τρέχον έτος, με την πρώτη να έχει πραγματοποιηθεί κατά την επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στις ΗΠΑ τον Ιούλιο του 2022 και συζήτησαν σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στις τρέχουσες προκλήσεις άμυνας και ασφάλειας, στις δυσμενείς συνέπειες του αναθεωρητισμού και στις επιπτώσεις του σε ότι αφορά στην Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία για την αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας του Ευρω-Ατλαντικού χώρου.Αναφέρθηκαν επίσης στην στενή Στρατιωτική Συνεργασία Ελλάδος και ΗΠΑ η οποία εμβαθύνεται συνεχώς με δραστηριότητες επιχειρησιακής συνεργασίας και συνεκπαίδευσης, διαρκώς ενισχυόμενες τόσο αριθμητικά όσο και ποιοτικά στο πλαίσιο της Επικαιροποιημένης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας [Mutual Defence Cooperation Agreement (MDCA)] μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ και της Εφαρμοστικής Διευθέτησής της [Implementing Arrangement (IA)], που υπεγράφη την 1η Νοεμβρίου 2021.Επιπρόσθετα, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ τόνισε τον σημαντικό ρόλο των υποδομών του Βόλου, της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης ως προς την παροχή σημαντικών διευκολύνσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ και στο ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της Ανατολικής Πτέρυγάς του, με την Ελλάδα να αποτελεί διαχρονικά έναν αξιόπιστο εταίρο και σύμμαχο.Τέλος, αναφέρθηκε στις συνεργασίες και πολυμερείς πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει η Ελλάδα σε στρατιωτικό επίπεδο με όλες τις Χώρες των Βαλκανίων, καθώς και με τις περισσότερες Αραβικές Χώρες και με το Ισραήλ, όπως και στην σύναψη αμυντικής συμφωνίας στρατηγικής σημασίας με την Γαλλία, οι οποίες στο σύνολό τους προάγουν την ασφάλεια και την σταθερότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και πέραν αυτής.Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Αρχηγός ΓΕΣ συνόδευσε τον Αρχηγό των Χερσαίων Δυνάμεων των ΗΠΑ στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ.«Παρών» στις συναντήσεις ήταν και ο Αμερικανός Πρέσβης στην Αθήνα, Γιώργος Τσούνης.