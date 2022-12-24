Page Nav

HIDE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

Breaking News:

latest

ΔΕΙΤΕ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΙΑ...Με τα περίτροφα στον κρόταφο... (Ή ΜΗΠΩΣ ΟΧΙ;) λένε τα Κάλαντα στον Παπαδόπουλο...!!

Δεκεμβρίου 24, 2022

Ή ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΣΤΙ ΡΕ ΚΟΡΟΪΔΑ ΚΑΙ ΣΕ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ... ΜΗΠΩΣ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΤΕ ΗΤΑΝ ...




Ή ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΣΤΙ ΡΕ ΚΟΡΟΪΔΑ ΚΑΙ ΣΕ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ... ΜΗΠΩΣ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΤΕ ΗΤΑΝ ΑΛΗΘΙΝΗ...;; ΜΗΠΩΣ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΟΤΟΣΟΠ ΠΟΥ ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΤΟΤΕ... ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟ ΘΥΜΑ ΚΙ ΑΠΟ ΟΤΙ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΤΕΛΙΚΑ...;;;


Related Posts

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)