ΔΕΙΤΕ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΙΑ...Με τα περίτροφα στον κρόταφο... (Ή ΜΗΠΩΣ ΟΧΙ;) λένε τα Κάλαντα στον Παπαδόπουλο...!!

Ή ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΣΤΙ ΡΕ ΚΟΡΟΪΔΑ ΚΑΙ ΣΕ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ... ΜΗΠΩΣ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΤΕ ΗΤΑΝ ...
Ή ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΣΤΙ ΡΕ ΚΟΡΟΪΔΑ ΚΑΙ ΣΕ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ... ΜΗΠΩΣ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΤΕ ΗΤΑΝ ΑΛΗΘΙΝΗ...;; ΜΗΠΩΣ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΟΤΟΣΟΠ ΠΟΥ ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΤΟΤΕ... ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟ ΘΥΜΑ ΚΙ ΑΠΟ ΟΤΙ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΤΕΛΙΚΑ...;;;
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