Στα σκαριά το άλμα στα μαχητικά 5ης γενιάς για την Πολεμική Αεροπορία: Το ερώτημα για τους Meteor των F-35 και το κρίσιμο ραντεβού του Ιανουαρίου

Το γεγονός πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ήδη από τις 28 Ιουλίου στο New Release που είχε εκδοθεί για το Γερμανικό F-35 από το Defence Security Cooperation Agency, φαίνεται ότι αποδεσμεύουν μια σειρά όπλων προς το Βερολίνο, αυτό από μόνο του γίνεται διαπραγματευτικό χαρτί και για την Αθήνα.Βεβαίως η εσπευσμένη παραγγελία των Γερμανών για το F-35 και έγκριση από την Γερμανική Βουλή έχει την γεωπολιτική διάσταση και υπό την πίεση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης με την Ρωσία, η οποία Γερμανία και πάλι, όπως την περίοδο του ψυχρού πολέμου, έχει ενεργό ρόλο.Έχει ενδιαφέρον πάντως το συγκεκριμένο έγγραφο, διότι μέσα σ’ αυτό υπάρχουν και όπλα που ενώ είχαν ζητηθεί στο παρελθόν από την Ελλάδα, ακόμη στο αεροπορικό Επιτελείο τελούν εν αναμονή μιας απάντησης.Στην Πολεμική Αεροπορία έχουν ζήσει και γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει αμερικανική γραφειοκρατία και πως αυτή κινείται όταν φτάνουν ερωτήματα- αίτημα για την παραχώρηση ενός νέου όπλου που δεν υπάρχει σε κάποια φαρέτρα ενός συμμάχου.Οι ίδιες πηγές αποκαλύπτουν ότι η Αθήνα και έχει αποστείλει νέα αιτήματα- ερωτήσεις προς την αμερικανική πλευρά (Letter of Offer and Acceptance) που αφορούν το εξελικτικό βήμα στα όπλα των F-16 Viper. Της πλατφόρμας δηλαδή που ήδη βρίσκεται στα χέρια των «γερακιών» της Πολεμικής Αεροπορίας και αποτελούν τη μελλοντική ραχοκοκαλιά του αεροπορικού στόλου.Και η Πολεμική Αεροπορία ζητά stand off όπλα για τα νέα F-16, όπως είναι οι AGM-158 JASSM, οι AGM-84 Harpoon και οι AGM 88E AARGM. Βεβαίως έχει τεθεί και θέμα για τους νέους ΑΙΜ-120 AMRAAM, μακρού πλήγματος, αλλά έως τώρα φαίνεται πως οι συγκεκριμένοι πύραυλοι έχουν αποδεσμευτεί για την Μ. Βρετανία, την Γερμανία και άλλη μια χώρα… Του ΓIΩΡΓΟΥ ΣΙΔΕΡΗ //HELLAS JOURNAL