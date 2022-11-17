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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΝΟΜΑΤΑ - ΔΙΑΔΩΣΤΕ! Πραγματικοί Νεκροί... Σφαγμένοι και ρηγμένοι σε σπηλιά στον Φενεό,από του Συμμορίτες προγόνους της «γενιάς του Πολυτεχνείου»

Νοεμβρίου 17, 2022

Η ΜΕΤΑΠΟΛΘΙΤΕΥΣΗ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑ... ΟΜΩΣ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΩΡΑ... ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΩΡΑ... ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΟ ΤΟΥ Ο ΦΙΛΟΣ ΜΑ...






Η ΜΕΤΑΠΟΛΘΙΤΕΥΣΗ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑ... ΟΜΩΣ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΩΡΑ... ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΩΡΑ...

ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΟ ΤΟΥ Ο ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK ΠΟΥ ΣΗΚΩΣΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΑΞΙΩΘΗΚΑΤΕ ΝΑ ΡΙΞΕΤΕ ΛΙΓΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΤΟΝ ΚΑΤΣΙΚΟΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΘΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΩΩΝ...ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΛΗΘΙΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ , ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΖΩΕΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΣΑΝ ΠΡΩΤΟΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΣΑΠΛΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ ΣΑΣ...









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