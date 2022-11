Έκανε τέτοια πράγματα ο «άγιος άνθρωπος» Μάρτιν Λούθερ Κινγκ;

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Paul Ryan, σε στάση περισυλλογής και ιερού σεβασμού μπροστά στην ανθοστολισμένη προτ...









Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Paul Ryan, σε στάση περισυλλογής και ιερού σεβασμού μπροστά στην ανθοστολισμένη προτομή του ΚινγκΟ Martin Luther King θεωρείται κάτι σαν άγιος στις ΗΠΑ. Η χώρα είναι γεμάτη από μικρά και μεγάλα αγάλματά του. Κάθε χρόνο στην Αμερική την τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου, γιορτάζουν την “Martin Luther King Jr. Day” (ή MLK Day). Αποτελεί επίσημη εθνική εορτή. Πολλά ιστορικά πρόσωπα μπορεί να δεχθούν κριτική, μετά θάνατον, μέχρι και αποκαθήλωση, ο King ποτέ. Αποτελεί το απόλυτο είδωλο της «προοδευτικής» Αμερικής. Το απόλυτο ταμπού. Οποιοσδήποτε τολμήσει να το θίξει ή να το βεβηλώσει, είναι ψεύτης και οπωσδήποτε πρέπει να είναι ρατσιστής και «white supremacist».Εκτός, εάν είναι αριστερός και επίσημος βιογράφος του! Μα, είναι δυνατόν το απόλυτο είδωλο να είχε «θέματα με τον χαρακτήρα του»;Βέβαια, για όσους έχουν γνώση, πέρα από τους κατασκευασμένους μύθους, δεν υπάρχει τίποτα νέο σχετικά με αυτήν την ιστορία. Ήταν γνωστό στο Νότο τη δεκαετία του 1960 ότι ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και οι συνάδελφοί του «αιδεσιμότατοι» ήταν μια ομάδα σεξουαλικών διεστραμμένων. Οι "δημοσιογράφοι" έθαψαν την ιστορία εκείνη την εποχή και δημιουργήθηκε μια ολόκληρη μυθολογία γύρω από τον άνθρωπο. Σχεδόν κάθε πτυχή του κινήματος των πολιτικών δικαιωμάτων δημιουργήθηκε από τα mainstream μέσα σε μια χαρωπή αφήγηση του «καλού εναντίον του κακού», ενώ παράλληλα παραλείφθηκαν σκοτεινές πτυχές του, όπως τα όργια που έλαβαν χώρα στην περίφημη Selma-Montgomery March (την γνωστή Πορεία).Μεταξύ των πολλών βιβλίων για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, υπάρχει η τριλογία του Taylor Branch, “Martin Luther King and the Civil Rights Movement, 1954-63”. Σε ένα από αυτά τα βιβλία ο συγγραφέας γράφει πώς ο συνάδελφός του αιδεσιμότατος Ralph Abernathy εκδιώχθηκε από την Πρώτη Βαπτιστική Εκκλησία στο Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα από τη σύζυγό του αφού είχε πιαστεί να έχει εξωσυζυγική σχέση με μια από τις ενορίτισσές του.Το 1989, ο αιδεσιμότατος Ralph Abernathy (φώτο αριστερά) δημοσίευσε την αυτοβιογραφία του με τον τίτλο “And the Walls Came Tumbling Down”, όπου αναγνώρισε ότι ο MLK είχε εμπλακεί σε απιστία τη νύχτα πριν δολοφονηθεί στο Μέμφις. Ακόμα και ο Ta-Nehisi Coates παραδέχτηκε πριν από χρόνια ότι «πρέπει να γίνουμε αληθινοί όταν μιλάμε γι’ αυτόν» και ότι το FBI είχε καταγράψει τον MLK να κάνει σεξ με λευκές πόρνες."Στις 6 Ιανουαρίου 1964, άνδρες του FBI εγκατέστησαν μικρόφωνα στην αίθουσα του δωματίου του ξενοδοχείου του King στην Washington, D.C. και ενεργοποίησαν το μαγνητόφωνο. Σύμφωνα με αξιωματούχους που άκουσαν τις ταινίες, ο Κινγκ εκείνη τη νύχτα πρόδωσε τη σύζυγό του Coretta - όχι για πρώτη ή τελευταία φορά - φωνάζοντας, ανάμεσα στις πιο ιδιωτικές του δραστηριότητες, “I’m f….ng for God!” και “I’m not a Negro tonight!” Αργότερα εκείνο το έτος, οι πράκτορες απέστειλαν ανώνυμα στον King" μια ηχογράφηση με τα "highlights" του, μαζί με μια επιστολή που του έλεγε ότι "έχει τελειώσει. Υπάρχει μόνο μια διέξοδος για σένα. Καλύτερα να το αποδεχθείς προτού ο βρώμικος, ανώμαλος εαυτός σου αποκαλυφθεί στο έθνος". Το ονόμασαν αυτό "πακέτο αυτοκτονίας".ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ: http://redskywarning.blogspot.com/2019/05/blog-post_30.html