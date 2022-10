ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ ΧΡΟΝΙΑΑΑΑ.... Νέα μελέτη: Οι Έλληνες έφτασαν στην Αμερική πριν τον Κολόμβο

Στο έργο του «Ταξίδι στη μυθολογική κόλαση» o Ιταλός καθηγητής Ενρίκο Ματίεβιτς μιλά για αρχαίους μύθους εμπνευσμένους από αληθινά ταξίδια στη Νότια Αμερική

Ολο και πληθαίνουν επιστημονικές μελέτες που εμφανίζουν τους πανάρχαιους θαλασσοπόρους του Αιγαίου να έχουν διασχίσει τον Ατλαντικό, πολλούς αιώνες πριν από τον Χριστόφορο Κολόμβο. Από τον Αμαζόνιο ποταμό μέχρι τις Ανδεις του Περού, όπου εξερευνητές επικαλούνται διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα που υποτίθεται ότι επιβεβαιώνουν την παρουσία των αρχαίων Ελλήνων. Επιστημονικά οι θεωρίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Γεγονός παραμένει, όμως, ότι ανοίγει ένα παραθυράκι για μελλοντικές μελέτες που ίσως ανατρέψουν την εδραιωμένη άποψη για το ποιος πάτησε πρώτος στον Νέο Κόσμο... Το καλοκαίρι του 1492, ο Χριστόφορος Κολόμβος αναχώρησε από την Ισπανία με τρία πλοία: τη «Σάντα Μαρία», την «Πίντα» και τη «Νίνια» γι’ αυτό που ο Ιούλιος Βερν χαρακτήρισε «ορόσημο στα γεωγραφικά χρονικά». Μετά από δύο μήνες περιπλάνησης στην ανοιχτή θάλασσα, αυτός και το πλήρωμά του αντίκρισαν ξηρά. Ο πρώτος που την είδε ήταν ένας ναύτης ονόματι Ροντρίγκο Ντε Τριάνα, ειδοποιώντας τους υπόλοιπους με κανονιές.Μία ημέρα αργότερα έπλευσαν στις Μπαχάμες, πιθανότατα στο Σαν Σαλβαδόρ. Η ανακάλυψη της Αμερικής είναι ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην Παγκόσμια Ιστορία. Ο Παλαιός Κόσμος, προσδοκώντας να φτάσει στις Ινδίες από τον δυτικό δρόμο, συνειδητοποίησε την ύπαρξη μιας νέας ηπείρου. Μέχρι το τέλος της ζωής του, όμως, ο Κολόμβος ήταν πεπεισμένος ότι είχε φτάσει στις ακτές της Ασίας. Αντιθέτως, ο Αμερίγκο Βεσπούτσι ήταν ο πρώτος που έκανε λόγο για μία νέα ήπειρο, η οποία τελικά πήρε το όνομά του.Οπως και να έχει, η ανακάλυψη του Νέου Κόσμου ταυτίστηκε με τον Κολόμβο, ο οποίος πέθανε πριν από 515 χρόνια. Υπήρξε θαλασσοπόρος, χαρτογράφος, ναύαρχος και αντιβασιλιάς. Το όνομά του γράφτηκε με χρυσά γράμματα στα τεφτέρια της Ιστορίας, παρά την αμφιλεγόμενη προσωπικότητα και τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν εναντίον του γηγενούς πληθυσμού, των Ινδιάνων.Εξυψώθηκε ως μια ηρωική φιγούρα της Ιστορίας: ο πρώτος εξερευνητής που εγκαθίδρυσε την ευρωπαϊκή παρουσία στον Νέο Κόσμο. Οι Αμερικανοί γιορτάζουν την άφιξή του από το 1792, την 300ή επέτειο της απόβασής του. Διακόσια χρόνια αργότερα και εν μέρει λόγω της παθιασμένης εκστρατείας από πλευράς των Ιταλοαμερικανών που τον διεκδικούν ως πρόγονό τους, καθιερώθηκε και ομοσπονδιακή αργία στο όνομά του. Πλέον, η Ημέρα του Κολόμβου αποτελεί εθνική εορτή και σε άλλες χώρες.Παρ’ όλα αυτά, τις τελευταίες δεκαετίες πληθαίνουν οι θεωρίες ότι η αμερικανική ήπειρος είχε ανακαλυφθεί πολύ νωρίτερα και συγκεκριμένα από τους αρχαίους Ελληνες, οι οποίοι μπορεί να είχαν φτάσει στον Καναδά το 56 μ.Χ. σχεδόν μία χιλιετία πριν από τους Βίκινγκς. Μία μελέτη με τίτλο «Does astronomical and geographical information of Plutarch’s de Facie describe a trip beyond the north Atlantic Ocean» ερευνά ακριβώς αυτή την υπόθεση.Οι επιστήμονες Ιωάννης Λυριτζής, Παναγιώτα Πρέκα-Παπαδήμα, Κωνσταντίνος Καλαχάνης, Χρήστος Τζάνης και Παναγιώτης Αντωνόπουλος, που την υπογράφουν, ισχυρίζονται ότι οι αρχαίοι Ελληνες είχαν τόσο βαθιά γνώση της Αστρονομίας που ήταν σε θέση να εντοπίσουν τα ρεύματα του Ατλαντικού που θα τους ευνοούσαν για να διασχίσουν τον Ατλαντικό.Πηγή έμπνευσης και μελέτης αποτελούν τα γραπτά του Πλούταρχου, ο οποίος έζησε μεταξύ 46 και 119 μ.Χ. Ο αρχαίος Ελληνας ιστορικός αφηγήθηκε 60 βιογραφίες διάσημων Ρωμαίων και Ελλήνων στο έργο του «Βίοι Παράλληλοι». Σε ένα από τα κείμενά του περιγράφει τη συνάντηση ενός Ελληνα με κάποιον που μόλις επέστρεψε από μια «μεγάλη ήπειρο», πέρα από τον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό. Ο Πλούταρχος γράφει: «Οταν λοιπόν ο αστέρας του Κρόνου, τον οποίο εμείς αποκαλούμε Φαίνοντα, ενώ εκείνοι Νυκτούρο, φτάσει στον Ταύρο μετά από περίοδο τριάντα ετών, αφού προετοιμάσουν επί χρόνο πολύ τη θυσία... ξεκινούν το ταξίδι της επιστροφής». Ο δρ Μηνάς Τσικριτσής έχει επίσης υποστηρίξει ότι ο Κολόμβος έφτασε δεύτερος. Ο Ελληνας ερευνητής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ελληνικοί πληθυσμοί είχαν φτάσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού από τη Μινωική Εποχή έως τους Ελληνιστικούς Χρόνους. Μελέτησε τον Πλούταρχο και με ειδικό πρόγραμμα αστρονομίας έλεγξε τις γεωγραφικές συντεταγμένες του Καναδά.