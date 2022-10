Τα δέκα πιο ανερχόμενα επαγγέλματα του κοντινού μας μέλλοντος

Ενδιαφέρον έχει επίσης και μία πρόσφατη έκθεση της Bank of America με τίτλο «Future of Work», η οποία έβαλε την φαντασία της να δουλέψει και προχώρησε ένα βήμα ακόμη παραπέρα: στη δημιουργία νέων μελλοντικών επαγγελμάτων με αφορμή ευρήματα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) που έδειξαν ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των παιδιών που ξεκινούν το σχολείο θα εργάζονται σε θέσεις εργασίας που δεν έχουν ακόμη επινοηθεί ακόμη.Ο στρατηγικός αναλυτής της Bank of America, Φέλιξ Τραν, ο οποίος ήταν ο κύριος συντάκτης της έκθεσης, αναφέρει μερικά παραδείγματα πιθανών θέσεων εργασίας του μέλλοντος.Η εμπορευματοποίηση του διαστήματος για τουριστικούς σκοπούς επιταχύνθηκε και αρκετοί πολίτες θέλουν να πετάξουν στο διάστημα και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται ξεναγούς για λόγους ασφάλειας.Τα δεδομένα του WEF που αναφέρονται στην έκθεση έδειξαν ότι οι άνθρωποι χάρη στις μηχανές και στον αυτοματισμό θα μπορούσαν να ξοδεύουν λιγότερο χρόνο για εργασίες ρουτίνας έως το 2025, όπως π.χ. οικιακές εργασίες. Και καθώς θα μένει στους ανθρώπους περισσότερος ελεύθερος χρόνος για αναψυχή, θα απαιτείται αντίστοιχα και ένας ειδικός που θα μπορούσε να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες οργάνωσης του ελεύθερου αυτού χρόνου.Καθώς το κοτόπουλο Eat Just που «δημιουργήθηκε» σε εργαστήριο ήταν το πρώτο στον κόσμο που εγκρίθηκε προς πώληση στη Σιγκαπούρη τον Δεκέμβριο του 2020 και καθότι όλο αυτό είναι ήδη μία διατροφική τάση (άρα δε μιλάμε καν για μέλλον), τότε οι ειδικοί τροφίμων ίσως χρειαστεί να προσαρμοστούν ακόμη περισσότερο σε αυτήν την ιδέα.Η επαυξημένη και η εικονική πραγματικότητα επεκτείνουν ακόμη περισσότερο τον ήδη υπάρχοντα αυτόν ρόλο κάνοντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να λειτουργούν και σε επίπεδο 3D.Η χρήση γεωργικής γης και δασοκομίας με στόχο τη δέσμευση άνθρακα αποτελεί έναν τρόπο για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών, οπότε θα πρέπει να υπάρχουν εργαζόμενοι στο μέλλον που μπορούν να σχεδιάσουν πώς να επαναχρησιμοποιήσουν τη γη.Τα προσωπικά δεδομένα κινδυνεύουν όλο και περισσότερο από επίθεση στον κυβερνοχώρο, οπότε θα πρέπει να υπάρχουν ειδικοί στην αποτροπή τέτοιων επιθέσεων.