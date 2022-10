Με αυτά πολεμούσαμε... Οι Αραβίδες Μ1, Μ1 Α1 ΚΑΙ Μ2 στα χέρια του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Ο Ελληνικός Στρατός απέκτησε, στα τέλη της δεκαετίας του 1950, αριθμό τυφεκίων Μ1, Μ1 Α1 και Μ2. Τα όπλα αυτά έφεραν την επίσημη ονομασία ...







Ο Ελληνικός Στρατός απέκτησε, στα τέλη της δεκαετίας του 1950, αριθμό τυφεκίων Μ1, Μ1 Α1 και Μ2. Τα όπλα αυτά έφεραν την επίσημη ονομασία «Αυτόματη αραβίδα (καραμπίνα) των .30”» και χρησιμοποιήθηκαν περιορισμένα από τις Δυνάμεις Καταδρομών. Συχνά χαρακτηρίζονται απλά ως «καραμπινάκι» ή «μαντζιβέλο». Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 σχεδόν όλα τα όπλα του τύπου εκποιήθηκαν.









Το 1940 ο Αμερικανικός Στρατός προκήρυξε διαγωνισμό για την κατασκευή ενός μικρού και εύχρηστου τυφεκίου, το οποίο θα αντικαθιστούσε το πιστόλι ή το περίστροφο που φερόταν από κάποιες ειδικότητες οπλιτών, όπως οι υπηρέτες βαρέων όπλων, ενώ θα χορηγούνταν και στο προσωπικό το οποίο έως τότε δεν προβλεπόταν να φέρει οπλισμό, όπως οι διαχειριστές, οι μάγειροι και άλλοι. Στο διαγωνισμό, μεταξύ άλλων, συμμετείχε και η εταιρεία Winchester με το Μ1, το οποίο είχε σχεδιαστεί από τον Ντέιβιντ Μάρσαλ Ουίλιαμς (David Marsall Williams), την εποχή που εκείνος βρισκόταν στη φυλακή καταδικασμένος για φόνο. Το όπλο ήταν ιδιαίτερα στιβαρό και αξιόπιστο και υιοθετήθηκε από τον Αμερικανικό Στρατό στα μέσα του 1941, ενώ η παραγωγή του ξεκίνησε τον ίδιο χρόνο. Την κατασκευή του Μ1 ακολούθησε το Μ1 Α1, το οποίο φέρει πτυσσόμενο κοντάκιο και τα Μ2 και Μ3, τα οποία έχουν δυνατότητα εκτέλεσης αυτόματης βολής, ενώ το Μ3 φέρει και ενεργητικό υπέρυθρο σκοπευτικό νυκτός. Πριν τη λήξη του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου είχαν κατασκευαστεί περισσότερα από 6.000.000 όπλα του τύπου. Μεγάλες ποσότητες από αυτά χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου σε προσκείμενες στις ΗΠΑ χώρες.Τα Μ1 και Μ1 Α1 είναι ημιαυτόματα όπλα που λειτουργούν με την επίδραση των αερίων επί εμβόλου, ενώ το Μ2 λειτουργεί με το ίδιο σύστημα, είναι όμως αυτόματο και φέρει επιλογέα βολής, κατά βολή και κατά ριπάς. Το Μ2 φέρει πτυσσόμενο κοντάκιο.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΒΙΔΑΣ Μ1 (φώτο από wikipedia )Μήκος: 904 mmΜήκος κάννης: 457 mmΒάρος (άδειο): 2,35 KgrΤροφοδοσία: Γεμιστήρες 15 ή 30 φυσιγγίωνΜήκος ξιφολόγχης: 295 mmΡαβδώσεις: 4 δεξιόστροφεςΦυσίγγιο: .30 in US CarbineΑρχ. Ταχύτητα: 600 m/sΚατασκευαστής: Winchester – Standard – Saginaw – Rock Ola – Rochester – Quality – National Postal – IBM – Inland κ.αΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΒΙΔΑΣ Μ1 Α1 (φώτο από deactivated-guns )Μήκος: 905 mmΜήκος κάννης: 457 mmΒάρος (άδειο): 2,53 KgrΤροφοδοσία: Γεμιστήρες 15 ή 30 φυσιγγίωνΜήκος ξιφολόγχης: 295 mmΡαβδώσεις: 4 δεξιόστροφεςΦυσίγγιο: .30 in US CarbineΑρχ. Ταχύτητα: 600 m/sΚατασκευαστής: InlandΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΒΙΔΑΣ Μ2 (φώτο από wikipedia )Μήκος: 904 mmΜήκος κάννης: 457 mmΒάρος (άδειο): 2,36 KgrΤροφοδοσία: Γεμιστήρες 15 ή 30 φυσιγγίωνΜήκος ξιφολόγχης: 295 mmΡαβδώσεις: 4 δεξιόστροφεςΦυσίγγιο: .30 in US CarbineΑρχ. Ταχύτητα: 600 m/sΚατασκευαστής: Winchester – InlandΠηγή: Τα Όπλα του Ελληνικού Στρατού / Γενικό Επιτελείο Στρατού / Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού