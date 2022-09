Τσακίζουν από τεθωρακισμένα και ελικόπτερα, μέχρι φρεγάτες... Πώς ο πύραυλος Spike NLOS δίνει πλεονέκτημα στην Ελλάδα!

Οι Spike NLOS θα εντάξουν τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σε νέα εποχή. Οι μικροί αυτοί πύραυλοι έχουν πολύ μεγάλο βεληνεκές (25 χλμ και στι...

Οι Spike NLOS θα εντάξουν τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σε νέα εποχή. Οι μικροί αυτοί πύραυλοι έχουν πολύ μεγάλο βεληνεκές (25 χλμ και στις νεότερες εκδόσεις μπορεί να προσεγγίζει τα 30) για το μέγεθός τους. Μπορούν, λοιπόν, να προσβάλουν τεθωρακισμένα που βρίσκονται εκτός της γραμμής του ορίζοντα, όπως λέει και το όνομά τους (non line of sight – NLOS). Οι πύραυλοι αυτοί μεταδίδουν απευθείας εικόνα από την κάμερα στο ρύγχος τους στον χειριστή, ο οποίος τους κατευθύνει ανάλογα.Έτσι, μπορούν να εξαπολυθούν γενικά προς την περιοχή του στόχου, χωρίς να χρειάζονται ακριβείς πληροφορίες και όταν φτάσουν εκεί μπορούν να ερευνήσουν με τις κάμερες τους, να εντοπίσουν τα τεθωρακισμένα-στόχους και οι χειριστές τους να τους κατευθύνουν εναντίον με σημειακή ακρίβεια. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε γι’ αυτά τα βλήματα είναι ότι θα επιτρέπουν την προσβολή εχθρικών τεθωρακισμένων σχηματισμών από αποστάσεις δεκάδων χλμ μην επιτρέποντας στα εχθρικά άρματα καμία αντίδραση και χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο ελληνικές δυνάμεις.Επισημαίνεται ότι στην αρχή οι Spike NLOS αναφέρονταν ως Tamuz και ήταν ένα απόρρητο όπλο για τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος τους χρησιμοποιούσε από τροποποιημένα άρματα μάχης, στα οποία είχε τοποθετήσει ψεύτικους πυργίσκους με ψεύτικα κανόνια για να μην γίνεται αντιληπτός ο ρόλος τους. Δηλαδή, οι πύραυλοι αυτοί αποτελούσαν το μυστικό ατού των ισραηλινών χερσαίων δυνάμεων για πολλά χρόνια.Ωστόσο, θα ήταν άδικο να τους χαρακτηρίσουμε απλώς ως αντιαρματικούς πυραύλους, δεδομένου ότι μπορούν να προσβάλουν πλήθος στόχων, από ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροχήματα μέχρι πολεμικά πλοία. Αν και είναι μικροί, η σημειακή ακρίβεια πλήγματος μπορεί να τους καταστήσει εξαιρετικά επικίνδυνα όπλα εναντίον πολεμικών πλοίων, ακόμη και φρεγατών. Για παράδειγμα, ακόμη και αν ένας μόνο πύραυλος Spike χτυπήσει μια τουρκική φρεγάτα στον τετραπλό εκτοξευτή των αντιπλοϊκών πυραύλων Harpoon μπορεί να επιφέρει συντριπτικό πλήγμα.Η ικανότητά τους να προσβάλουν πολλά είδη στόχων συνδυάζεται με το ότι μπορεί να μεταφερθούν από πολλά είδη πλατφορμών. Και μάλιστα μικρών και φθηνών πλατφορμών. Από τζιπάκια μέχρι αγροτικά φορτηγάκια και από ελικόπτερα μέχρι μικρά ταχύπλοα σκάφη. Ειδικά πάνω στα τελευταία μπορούν να αποτελέσουν ένα ιδανικό αρχιπελαγικό όπλο, μετατρέποντας το Αιγαίο σε δίχτυ θανάτου για τις τουρκικές δυνάμεις.Σκεφτείτε για παράδειγμα εθνοφύλακες που εντοπίζουν κάποιον εχθρικό στόχο πλησίον (στην θάλασσα ή τον αέρα) ή και πάνω σε ένα νησί του Αιγαίου. Χρησιμοποιώντας ακόμη και μια ειδικευμένη εφαρμογή πάνω στα κινητά τους τηλέφωνα μπορούν να περάσουν την πληροφορία αυτή ή σε ταχύπλοο σκάφος ή σε μια χερσαία ομάδα οπλισμένη με Spike NLOS κι αυτή ή αυτή να εξαπολύσει πυραύλους προς την περιοχή του στόχου και μετά τη δουλειά την κάνει ο ίδιος ο πύραυλος και ο απόσταση χειριστής του.Οι Spike NLOS είναι το πρώτο όπλο που εισέρχεται στο ελληνικό οπλοστάσιο και το οποίο λειτουργεί με τις αρχές του μικρού, φθηνού, πολυχρηστικού και προσαρμοσμένου στις ελληνικές συνθήκες πυραυλικού συστήματος. Μπορεί να υλοποιήσει τη φιλοσοφία μάχης που ο γράφων αναφέρει ως βληματοκεντρικό πόλεμο στις μελέτες του. Μπορεί να συνεισφέρει στη μετατροπή της αρχιπελαγικής δομής του Αιγαίου σε ένα πολυπλέγμα αντιπρόσβασης και άρνησης περιοχής (A2/AD) και αυτά με σχετικά μικρό κόστος, μιας και συνδυάζεται με μικρές και φθηνές πλατφόρμες, όπως είναι τζιπάκια ή ταχύπλοα σκάφη.Επίσης, μπορεί να τοποθετηθεί σε ελικόπτερα όπως τα μαχητικά AH-64 και τα Kiowa Warrior της Αεροπορίας Στρατού μετατρέποντάς τα σε ιπτάμενες πυραυλικές βάσεις ικανές να εξαπολύσουν πυρά ακριβείας από αποστάσεις ασφαλείας. Όταν οι Ισραηλινοί είχαν παρουσιάσει ένα τζιπάκι χάμερ με έναν τετραπλό εκτοξευτή Spike NLOS είχαν πει ότι «αυτό που βλέπετε μπορεί να μην έχει φτερά και να μην πετάει αλλά κάνει τη δουλειά μαχητικού αεροσκάφους» για να τονίσουν τη σημασία του.Βέβαια, η αξία του συστήματος θα εξαρτηθεί και από τον αριθμό των εν λόγω πυραύλων που θα αγοραστούν και κυρίως από το πως θα αξιοποιηθούν. Για να εκμεταλλευτούμε τις πλήρεις δυνατότητες του όπλου απαιτείται υπέρβαση του γραφειοκρατικού τρόπου σκέπτεσθαι από τον Ελληνικό Στρατό. Εάν αρχίζει να σκέφτεται “out of the box”, το σύστημα Spike NLOS μπορεί να αποδειχθεί υπερπολύτιμο για την ελληνική άμυνα. Για παράδειγμα, μπορούμε να συνδυάσουμε το όπλο με μονάδες εθνοφυλακής και περιφερειακά συστήματα που θα συνθέτουν δικτυοκεντρικές δομές και θα τροφοδοτούν με πληροφορίες τους χειριστές τους.Το ισραηλινό αυτό σύστημα είναι ενταγμένο στη λογική των έξυπνων, φτηνών και προσαρμοσμένων τα ελληνικά δεδομένα λύσεων, που μπορούν να συνεισφέρουν και στην ανάπτυξη εγχώριων ικανοτήτων. Σε συνδυασμό και με άλλα πυραυλικά συστήματα, αυτό το όπλο νέας φιλοσοφίας μπορεί να αναβαθμίσει ποιοτικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Κώστας Γρίβας