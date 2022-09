Κι αν η Τουρκία επιχειρήσει να καταλάβει αιφνιδιαστικά το Καστελόριζο; Είναι διαχρονικό αυτό το σενάριο;

Ο Jack Dulgarian, σε ανάλυση (Kastellorizo Is The Key To Turkish & Greek Ambitions In The Eastern Mediterranean – 29.7.2020 – globalsecurityreview.com) υποστηρίζαν, στη βάση διαφόρων σεναρίων, πως η Τουρκία θα μπορούσε να καταλάβει το Καστελόριζο, τη Στρογγύλη και τη Ρω.Επίσης ο Δρ Daniel Pipes, διευθυντής του Middle East Forum, σε συνέντευξη στον ακαδημαϊκό, δρα Ανδρέα Κάρυο (Turkey’s “reconquests” in the Eastern Mediterranean and beyond – Eastern Mediterranean Policy Notes | University of Nicosia I No. 53, August 2020), εκφράζει τους ίδιους φόβους. Αφού διατύπωσε έντονες ανησυχίες για την Κυπριακή Δημοκρατία εξαιτίας του μεταναστευτικού, επισήμανε:«Αν το Καστελόριζο γίνει τουρκικό με ελάχιστο κόστος για την Άγκυρα, να περιμένετε ότι τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου θα έχουν την ίδια μοίρα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν βλέπω ποιος θα αποτρέψει τον Ερντογάν, δεδομένης της ευρωπαϊκής αδυναμίας και της τυφλής αφοσίωσης του Τραμπ στον Τούρκο δικτάτορα». (Η ανάλυση γινόταν πριν ο Τραμπ χάσει τις εκλογές)Το Καστελόριζο είναι το σημείο όπου συναντώνται οι ΑΟΖ Ελλάδος, Αιγύπτου και Κύπρου. Με την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία μερικής οριοθέτησης και με την απουσία οριοθέτησης της ελληνικής με την κυπριακή ΑΟΖ, είναι στο έλεος του Τουρκο-Χίτλερ.Αν το καταλάβει, δημιουργεί τετελεσμένα, σύρει την Ελλάδα σε πόλεμο και αργότερα σε διάλογο και αξιώνει αναθεώρηση της Συνθήκης της Λωζάννης με αποκαθήλωση του Ατατούρκ. Θα αποτολμήσει το αδιανόητο;Πέντε δεδομένα αποτρέπουν ένα τέτοιο απονενοημένο διάβημα από τον Τούρκο πειρατή.Πρώτον, με ένα τηλεφώνημα, ο Αμερικανός Πρόεδρος του υπέδειξε να μην επιχειρήσει οτιδήποτε πριν από τις αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου.Δεύτερον, η σθεναρή αντίδραση και πολεμική ετοιμότητα της Ελλάδος είναι πανίσχυρο αντίπαλο δέος που υπολογίζει.Τρίτον, μια σύρραξη Ελλάδος-Τουρκίας θα διέλυε την ΝΑ πτέρυγα του ΝΑΤΟ, προς άφατη ικανοποίηση του Ρώσου Προέδρου.Τέταρτον, οι επικερδείς σχέσεις του Ερντογάν με την ΕΕ, διά των μεταναστευτικών εκβιασμών.Πέμπτον, η καταρρέουσα τουρκική οικονομία και πιθανή εσωτερική αντίδραση, πολιτική, κοινωνική ή και άλλη. Αθήνα και Λευκωσία καλούνται να αντλήσουν, επιτέλους, τα ανάλογα μαθήματα με άμεσο, δραστικό επανεξοπλισμό. Ο Αττίλας σέβεται μόνο τη ΔΥΝΑΜΗ.