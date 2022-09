Κεφαλονιά: Νεκρός ο ένας από τους 9 κωπηλάτες που παρασύρθηκαν στη θάλασσα – Νέες μαρτυρίες

Τραγωδία στην Κεφαλονιά με τους 9 κωπηλάτες που για λίγες ώρες το μεσημέρι ήταν αγνοούμενοι. Ο ένας χτύπησε σε βράχια παραλίας και εντοπί...









Τραγωδία στην Κεφαλονιά με τους 9 κωπηλάτες που για λίγες ώρες το μεσημέρι ήταν αγνοούμενοι. Ο ένας χτύπησε σε βράχια παραλίας και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Το απόγευμα έγινε γνωστό πως είναι νεκρός…Οι γιατροί στην Κεφαλονιά προσπαθούσαν να επαναφέρουν στη ζωή τον άτυχο κωπηλάτη που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, στα βράχια παραλίας που χτύπησε με τη σανίδα του. Οι προσπάθειές τους, δεν απέδωσαν και ο άτυχος Ρουμάνος υπέκυψε στα τραύματά του. Με την τραγική είδηση να σκορπάει θλίψη στην παρέα του. Στους 8 φίλους του, που είχαν νοικιάσει με εκείνον σανίδες sup για να εξερευνήσουν την περιοχή.Ο άτυχος κωπηλάτης ήταν ήδη νεκρός όταν έφτασε στο νοσοκομείο στην Κεφαλονιά. Σύμφωνα με πληροφορίες ο θάνατός του προήλθε από εισρόφηση νερού, καθώς είχε φάει πολύ. Οι υπόλοιποι 8, επίσης Ρουμάνοι, που το μεσημέρι έζησαν στιγμές αγωνίας, είναι καλά στην υγείας τους και ήδη έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο.«Ο πνιγμένος σίγουρα είχε φάει γιατί φαινόταν από όσα ‘’έβγαζε’’ με την ΚΑΡΠΑ» λέει στο newsit.gr και συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας που μαζί με τον αδερφό της είναι ιδιοκτήτες υπηρεσίας ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ στην παραλία Λούρδα. Η γυναίκα, μάς περιγράφει λεπτό προς λεπτό τις προσπάθειες τους προκειμένου να εντοπίσουν τους εννέα κωπηλάτες που αγνοούνταν στην Κεφαλονιά.«Μας πήρε το λιμεναρχείο ότι είχαν χαθεί κάποιοι με SUP στα βαθιά λόγω του καιρού, που είχαν ξεκινήσει από Πεσσάδα. Ο αδερφός μου, που είναι ο υπεύθυνος, έφυγε με το σκάφος, μαζί με έναν ναυαγοσώστη. Πήγαν και πήραν πρώτα τους τέσσερις -αν δεν κάνω λάθος-, τους έφεραν έξω και ήταν εντάξει. Εγώ εκεί ήμουν και μετά μας πήραν ξανά και μας είπαν ότι υπάρχουν κι άλλοι, και ξαναφύγανε και βρήκαν τα δύο άλλα άτομα, που ο ένας από τους δύο είχε πνιγεί, του κάνανε ΚΑΡΠΑ πάνω από μισή ώρα. Ήταν πολύ βαθιά και τους έφεραν έξω στην παραλία του Λουρδά».Η αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει ότι «ο άνθρωπος που δεν γνωρίζω αν έζησε τελικά, ήταν γύρω στα 35. Σίγουρα είχε φάει γιατί φαινόταν από όσα ”έβγαζε” με την ΚΑΡΠΑ. Είχαν βγει όλοι με τα ιδιωτικά sup με 5 μποφόρ. Από αυτά που άκουγα από άτομα στην παραλία μάλλον είχαν πιει κιόλας και δεν γνώριζαν κολύμπι».Οι νεαροί Ρουμάνοι -άνδρες και γυναίκες- ξεκίνησαν να κάνουν όρθιες κωπηλατικές σανίδες (sup) από την Πεσάδα. Ωστόσο ο καιρός και τα ρεύματα, παρέσυραν κάποιους από αυτούς αρκετά μακριά. Είναι χαρακτηριστικό πως οι περισσότεροι περισυνελέγησαν από το Τραπεζάκι μέχρι και το Λουρδά, αρκετά μίλια (7-8), από την Πεσάδα που είχαν ξεκινήσει.Στις εικόνες παρακάτω βλέπουμε την παραλία που βρέθηκαν σώοι οι πέντε από τους εννέα κωπηλάτες, οι οποίοι αγνοούνταν για λίγη ώρα το μεσημέρι. Το Λιμενικό ξεκίνησε μεγάλη έρευνα για τον εντοπισμό και τους βρήκε σε δύο διαφορετικές παραλίες στην Κεφαλονιά, με την συνδρομή ψαράδων του νησιού και ενός παραπλέοντος πλοίου.Ο κος Μιχάλης είναι ο ιδιοκτήτης ενός εκ των δύο αλιευτικών σκαφών που έσπευσε για να εντοπίσει τους 9 κωπηλάτες SUP. Το αλιευτικό «Μιχάλης» είναι το πρώτο που έφτασε στο σημείο και βρήκε τους πέντε από τους 9 συνολικά κωπηλάτες SUP. Ο ο κος Μιχάλης, μιλώντας στο newsit.gr περιγράφει τις στιγμές αγωνίας από την ώρα που το λιμενικό τον ειδοποίησε μέχρι να τους βρει.«Με πήρε τηλέφωνο το λιμενικό και μου είπε ότι έχει γίνει αυτό το συμβάν και μου είπαν να ψάξω για πέντε άτομα. Μετά με πήρε ο θάλαμος επιχειρήσεων και μου έδωσαν το στίγμα περίπου πού είναι. Πήγα εκεί κοντά και βρήκα τους 5 σε μία παραλία που δεν έχει πρόσβαση από δρόμο. Είχαν βγει εκεί έξω. Τελικά όμως δεν τους παρέλαβα, δεν μπορούσα εγώ με το σκάφος μου να πλησιάσω στην παραλία γιατί είχε πάρα πολύ κύμα και αέρα 7 μποφόρ.Λίγο αργότερα έφτασε και το πλωτό του λιμενικού και μετά και ένα φουσκωτό που εκείνο μπορούσε να πάει κοντά, εγώ δεν μπορούσα. Οι υπόλοιποι τέσσερις είχαν ήδη εντοπιστεί αλλού, είχαν βγει στην παραλία Λουρδάς και ο ένας μάλλον δεν ήταν καλά».Φανερά φορτισμένος μας εξηγεί ότι «είναι πολύ επικίνδυνο είχε πολύ αέρα, με 5 μποφόρ τους αφήνουν να φεύγουν με τις σανίδες, είναι πάρα πολύς αέρας. Είμαι ταραγμένος, είμαι 37 χρόνια στην θάλασσα, το πρωί μπορεί να είναι 4 μποφόρ ο άνεμος και τώρα να είναι 7. Έχω ολόκληρο καϊκι 15 μέτρα και ‘’ταλαιπωριέται’’ με τέτοιον αέρα». Δείτε παρακάτω τις εικόνες που τράβηξε ο κύριος Μιχάλης, όταν πήγαινε στο σημείο…Οι σανίδες sup που είχαν νοικιάσει στην Κεφαλονιά ήταν όπως αυτή που βλέπουμε στην επόμενη φωτογραφία. Με τους 9 φίλους να μπαίνουν στη θάλασσα και χωρίς να το καταλάβουν να βρίσκονται στα ανοιχτά, χωρίς οι ίδιοι να έχουν τον έλεγχο…