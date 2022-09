Μακελειό στο Μέμφις: 19χρονος σκότωσε τέσσερις ανθρώπους και το μετέδιδε live στο Facebook

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον τρεις τραυματίστηκαν σε μια σειρά μαζικών δολοφονιών την Τετάρτη, στο Μέμφις των ΗΠΑ, όπως ανα...

Ο 19χρονος, Ιζεκιέλ Κέλι, συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης και τέθηκε υπό κράτηση, σύμφωνα με την αρχηγό της αστυνομίας Σέρελιν Ντέιβις, η οποία διευκρίνισε ότι η αστυνομία βρήκε στο αυτοκίνητό του δύο όπλα. Ο 19χρονος καταγγέλλεται ότι σκότωσε το πρώτο θύμα του λίγο μετά τα μεσάνυχτα, προτού συνεχίσει την φονική του διαδρομή στην πόλη το απόγευμα και νωρίς το βράδυ.Τουλάχιστον οκτώ σκηνές εγκλήματος εντοπίστηκαν από την αστυνομία, μεταξύ των οποίων αυτή της κλοπής αυτοκινήτου με τη χρήση βίας και αυτή πυροβολισμών μέσα σε ένα κατάστημα, διευκρίνισε η Ντέιβις, σημειώνοντας ότι ο Κέλι μετέδιδε μέρος των πράξεών του στο Facebook.WATCH: Ezekiel Kelly, a 19-year-old armed and dangerous suspect who has since been detained by the #Memphis police department continued shooting people in random attacks throughout Memphis on Wednesday night while live-streaming his shooting spree on Facebook. #ezekielkelly — BNN Newsroom (@BNNBreaking) September 8, 2022 Οι αρχές είχαν κάνει σύσταση για την παραμονή των κατοίκων στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια των επιθέσεων αυτών και είχε αποκλείσει κάποιους τομείς της πόλης.Η στιγμή της σύλληψης του δράστηThe capture of the person who went on the shooting rampage in Memphis tonight. #MEMPHIS — The Spirit Media Network (@SpiritMediaMS) September 8, 2022 Στις ΗΠΑ σημειώνονται συχνά μαζικές δολοφονίες και άλλα βίαια επεισόδια με τη χρήση πυροβόλων όπλων, αλλά το θέμα του ελέγχου των όπλων παραμένει ένα εξαιρετικά ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα και το Κογκρέσο εξακολουθεί να δείχνει απροθυμία για μια σκλήρυνση της νομοθεσίας στον τομέα της οπλοφορίας.Τουλάχιστον 490 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε επεισόδια με πυροβολισμούς και μαζικά εγκλήματα από την αρχή του έτους στις ΗΠΑ και 14.050 έχουν χάσει τη ζωή τους σε υποθέσεις που αφορούν πυροβόλα όπλα, με εξαίρεση τις αυτοκτονίες, κατά την ίδια περίοδο, σύμφωνα με την οργάνωση Gun Violence Archive.πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP