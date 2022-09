11η Σεπτεμβρίου: Πέντε πράγματα που άλλαξαν μετά τις επιθέσεις που συγκλόνισαν τον κόσμο

1. Ξεκίνησε ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας



Όταν ο Πρόεδρος Τζορτζ Μπους μίλησε στο Κογκρέσο και στο έθνος στις 20 Σεπτεμβρίου του 2001, υποστήριξε ένα νέο είδος στρατιωτικής απάντησης. όχι ένα στοχευμένο αεροπορικό χτύπημα σε μια ενιαία εκπαιδευτική εγκατάσταση ή καταφύγιο όπλων, αλλά έναν παγκόσμιο πόλεμο κατά της τρομοκρατίας ευρείας εμβέλειας.



«Ο πόλεμος μας κατά της τρομοκρατίας ξεκινά με την Αλ Κάιντα, αλλά δεν τελειώνει εκεί», είπε ο Μπους. «Δεν θα τελειώσει μέχρι να βρεθεί, να σταματήσει και να ηττηθεί κάθε τρομοκρατική ομάδα παγκόσμιας εμβέλειας». Όταν τα αμερικανικά στρατεύματα εισέβαλαν στο Αφγανιστάν λιγότερο από ένα μήνα μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ξεκίνησαν την πιο μακροχρόνια στρατιωτική εκστρατεία στην ιστορία των ΗΠΑ.





«Ήταν μια επίθεση άνευ προηγουμένου στα χρονικά της τρομοκρατίας όσον αφορά την κλίμακα της», λέει ο Μπράιαν Μάικλ Τζένκινς, ανώτερος σύμβουλος του προέδρου της RAND Corporation και συγγραφέας πολυάριθμων εκθέσεων και βιβλίων για την τρομοκρατία, συμπεριλαμβανομένου του Will Terrorists Go Nuclear?«Ήταν η μεγαλύτερη επίθεση από οποιαδήποτε ξένη οντότητα στο έδαφος των ΗΠΑ».Το σοκ και η φρίκη της 11ης Σεπτεμβρίου δεν περιορίστηκαν σε μερικές μέρες ή εβδομάδες. Οι επιθέσεις έριξαν και ρίχνουν μια μεγάλη σκιά στην αμερικανική ζωή από την οποία το έθνος δεν έχει ακόμη αναδυθεί πλήρως. Αυτό που κάποτε ήταν απίθανο και σχεδόν αδιανόητο - μια μεγάλης κλίμακας επίθεση σε αμερικανικό έδαφος - έγινε συλλογική υπόθεση. Οι τρομοκράτες θα μπορούσαν κάλλιστα να επιτεθούν ξανά, ίσως με βιολογικά ή πυρηνικά όπλα και η εποχή της αθωότητας πέρασε ανεπιστρεπτί.Με πρωτοφανή αισθήματα φόβου, θλίψηυ και οργή, η Αμερική στράφηκε στους ηγέτες της για να αναλάβουν δράση. Το Κογκρέσο και ο Λευκός Οίκος απάντησαν με μια άνευ προηγουμένου επέκταση των εξουσιών του στρατού, της επιβολής του νόμου και των μυστικών υπηρεσιών με στόχο την εκρίζωση και την αναχαίτιση των τρομοκρατών, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.«Μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, ο συνδυασμός φόβου και αναγνώρισης διαφόρων αποτυχιών πληροφοριών οδήγησε σε μια σειρά από αλλαγές πολιτικής που περιελάμβαναν περιορισμούς στη μετανάστευση, τη δημιουργία του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας και την επέκταση της λίστας «απαγορευμένων πτήσεων». Από έναν πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων έως χιλιάδες», λέει ο Ντέιβιντ Στέρμαν, ανώτερος αναλυτής πολιτικής στη New America που μελετά την τρομοκρατία και τον βίαιο εξτρεμισμό. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή.