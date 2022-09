ΠΕΦΤΕΙ ΕΝΑΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΜΥΘΟΣ... Πόσο % του εγκεφάλου μας χρησιμοποιούμε... Γιατί δεν ισχύει το 10% που ξέραμε εως τώρα...

Ο εγκέφαλος ενός ατόμου καθορίζει το πώς βιώνει τον κόσμο γύρω του. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζυγίζει περίπου 3 κιλά και περιέχει περίπου 100 δισεκατομμύρια νευρώνες (κύτταρα που μεταφέρουν πληροφορίες).Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε πόσο μέρος τους εγκεφάλου του χρησιμοποιεί ο μέσος άνθρωπος. Θα καταρρίψουμε, επίσης, κάποιους ευρέως διαδεδομένους μύθους και θα αναδείξουμε μερικές ενδιαφέρουσες αλήθειες για τον εγκέφαλο.Πόσο ποσοστό του εγκεφάλου μας χρησιμοποιούμεΣύμφωνα με μια έρευνα από το 2013, περίπου το 65% των Αμερικανών πιστεύει ότι χρησιμοποιούμε μόνο το 10% του εγκεφάλου μας. Αλλά αυτό είναι μόνο ένας μύθος, σύμφωνα με μια συνέντευξη του νευρολόγου Barry Gordon στο Scientific American. Εξήγησε ότι το μεγαλύτερο μέρος του εγκεφάλου μας είναι σχεδόν πάντα ενεργό. Ο μύθος του 10% καταρρίπτεται και από μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Frontiers in Human Neuroscience.Μια κοινή τεχνική απεικόνισης του εγκεφάλου, που ονομάζεται λειτουργική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (η γνωστή μας μαγνητική τομογραφία - fMRI), μπορεί να μετρήσει τη δραστηριότητα στον εγκέφαλο, ενώ ένα άτομο εκτελεί διαφορετικά καθήκοντα. Χρησιμοποιώντας αυτήν και παρόμοιες μεθόδους, οι ερευνητές έδειξαν, ότι το μεγαλύτερο μέρος του εγκεφάλου μας είναι ενεργό κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, ακόμα και όταν ένα άτομο εκτελεί μια πολύ απλή ενέργεια. Το μεγαλύτερο τμήμα του εγκεφάλου είναι ενεργό, ακόμα και όταν ένα άτομο ξεκουράζεται ή κοιμάται.Το ποσοστό του εγκεφάλου που χρησιμοποιείται ανά πάσα στιγμή ποικίλλει από άτομο σε άτομο. Εξαρτάται επίσης από το τι κάνει ή σκέφτεται εκείνη την στιγμή το άτομο.Από πού προέρχεται ο μύθος του 10%Δεν είναι ξεκάθαρο πώς ξεκίνησε αυτός ο μύθος, αλλά υπάρχουν πολλές πιθανές πηγές. Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science, το 1907, ο ψυχολόγος και ο συγγραφέας William James υποστήριξε ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μόνο ένα μέρος των ψυχικών τους πόρων. Ωστόσο, δεν διευκρίνισε το ποσοστό. Το 10% αναφέρθηκε και στο βιβλίο του Dale Carnegie του 1936, How to Win Friends and Influence People. Ο μύθος περιγράφηκε ως κάτι που συνήθιζε να λέει ο καθηγητής του συγγραφέα.Υπάρχει επίσης μια πεποίθηση μεταξύ των επιστημόνων ότι οι νευρώνες αποτελούν περίπου το 10% των κυττάρων του εγκεφάλου. Αυτό μπορεί να συνέβαλε στον μύθο του 10%. Ο μύθος επαναλήφθηκε αρκετές φορές σε άρθρα, τηλεοπτικά προγράμματα και ταινίες, γεγονός που τον έκανε τόσο ευρέως “πιστευτό”.