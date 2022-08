Αμφισβητούν την Ελληνική δικαιοδοσία... Παιχνίδια της Άγκυρας με αντί- navtex και Νατοϊκά πλοία, νότια της Ρόδου!

Στη νέα περίπτωση αμφισβήτησης των αρμοδιοτήτων της χώρας μας η Άγκυρα προλάβει την αντί-navtex με αριθμό 0784/22 όπου «ενημερώνει» τις μονάδες του ΝΑΤΟ, που σημειωτέων ήταν ήδη στην περιοχή μέσω της Ελληνικής ναυτικής αγγελίας που εξέδωσε η υδρογραφική υπηρεσία του Ηρακλείου με αριθμό ΗΑ81-658/22, ότι η Ελληνική navtex δεν ισχύει, ενώ η Τουρκική, με τις ίδιες συντεταγμένες είναι η σωστή.Αυτή είναι η Ελληνική ναυτική αγγελία που ενημερώνει για τη Νατοϊκή άσκηση.ZCZC QA81170800 UTC AYG 22STATHMOS IRAKLEIOY AR.MIN 658/22THALASSA KASTELORIZOYAERONAYTIKES ASKISEIS ANEY PYRON APO NAYTIKES MONADES NATOSTIS 17 AYG 2022 1100 UTC EOS 1500 UTCSTIN PERIOCHI POY PERIKLEIETAIAPO TA STIGMATA:35-42.00B 028-21.00A35-42.00B 029-56.00A34-55.00B 029-56.00A34-55.00B 028-21.00AAPOFYGI DIELEYSIS ANOTERO PERIOCHIS.AKYROSI MINYMATOS TIN 171600 UTC AYG 2022NNNNΏρες αργότερα λειτούργησαν τα τουρκικά αντανακλαστικά, σε μια νέα επιχείρηση αμφισβήτησης των αρμοδιοτήτων, με την έκδοση της παράτυπης αντί-navtex.Αυτή είναι η παράτυπη αντί-navtex που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας.TURNHOS N/W : 0784/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 17-08-2022 14:32)TURNHOS N/W : 0784/22MEDITERRANEAN SEA1. THE TRANSMITTED MESSAGE HA81-658/22 WITH IRAKLEIO NAVTEX STATION IS IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA.2. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.3. CANCEL THIS MESSAGE 171600Z AUG 22.Και σαν να μην έφτανε η παράτυπη αντί-navtex, η Τουρκία έσπευσε να «πατήσει» πάνω στις συντεταγμένες που εκδόθηκαν από τον υδρογραφικό σταθμό του Ηρακλείου. Η νέα παράνομη ναυτική αγγελία, οικειοποιείται την αεροναυτική άσκηση των Νατοϊκών μονάδων.Αν διαβάσει κανείς με προσοχή θα παρατηρήσει πως είναι οι ίδιες συντεταγμένες που είχαν δώσει από την αρχή οι Ελληνικές, αρμόδιες αρχές για την έκδοση ναυτικών αγγελιών.TURNHOS N/W : 0785/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 17-08-2022 14:32)TURNHOS N/W : 0785/22MEDITERRANEAN SEA1. AURONAUTICAL EXERCISES WITHOUT FIRING BY NATO MARITIME UNITS ON 17 AUG 2022 1100 UTC TO 1500 UTC IN AREA BOUNDED BY:35 42.00 N – 028 21.00 E35 42.00 N – 029 56.00 E34 55.00 N – 029 56.00 E34 55.00 N – 028 21.00 ECAUTION ADVISED.2. CANCEL THIS MESSAGE 171600Z AUG 22.Αλλά η επιχείρηση οικειοποίησης της περιοχής, νότια από τη Ρόδο και δυτικά από το Καστελόριζο συνεχίστηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εκεί η γείτονα, αν μη τι άλλο, έχει δείξει εδώ και χρόνια εξαιρετικά αντανακλαστικά και σε αντίθεση με την Ελληνική πλευρά, όπου τα social media χρησιμοποιούνται κυρίως ως δελτία τύπου συναντήσεων…Κατά την εξέλιξη της άσκησης με πλοία της Ιταλίας και της Γαλλίας, η γείτονα «κόλλησε» την γνωστή στο ΠΝ φρεγάτα Kemal Reis και έσπευσε να «σηκώσει» την είδηση στο twitter.