«Οι ΗΠΑ θα παρέμβουν υπέρ της Ελλάδος εάν υπάρξει σύγκρουση με την Τουρκία» λέει το τουρκικό think tank... Seta Security Radar!

Σε περίπτωση που η Τουρκία εντοπίσει κοιτάσματα υδρογονανθράκων σε περιοχές που δεν της ανήκουν ή η ίδια εμφανίζεται να αμφισβητεί την κυρι...

Σε περίπτωση που η Τουρκία εντοπίσει κοιτάσματα υδρογονανθράκων σε περιοχές που δεν της ανήκουν ή η ίδια εμφανίζεται να αμφισβητεί την κυριότητά τους, θα υπάρξει περιφερειακή αναταραχή, αντίδραση της Ελλάδας και επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών υπέρ της Αθήνας προκειμένου να αποσοβηθεί ενδεχόμενη κρίση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ελληνοτουρκικό πόλεμο.Αυτό αναφέρει το τουρκικό φιλοκυβερνητικό think tank («δεξαμενή σκέψης») Seta Security Radar, σε έκθεσή του που επί της ουσίας προειδοποιεί τον Ταγίπ Ερντογάν να μην προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες αναφορικά με την εξόρυξη υδρογονανθράκων στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, καθώς από τον Αύγουστο αναμένεται να πλέει στην περιοχή το νέο πλωτό γεωτρύπανο της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίων (ΤΡΑΟ) «Abdul Hamid Khan», χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστό που θα κινηθεί.Η έκθεση που φέρει τον τίτλο «Turkey’s Geopolitical Landscape in 2022- Strategic Resilience amidst Regional Realignment and Global Ambivalence», επιχειρεί να προβλέψει τις αντιδράσεις Ελλάδας, ΗΠΑ και μιας σειράς άλλων χωρών ανάλογα με το κάθε σενάριο που θα ακολουθήσει το γεωτρύπανο. Όπως σημειώνεται, «οι ΗΠΑ θα παραμείνουν εκτός της εξίσωσης για όσο δεν θα υπάρξει σοβαρή εξέλιξη».Adını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı, Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi 'Abdülhamid Han'ın gövdesine ismi yazıldı. pic.twitter.com/DxzFmWMv0v — NotHaber (@Nothabercom) July 6, 2022 Ωστόσο, εάν η Τουρκία βρει κοιτάσματα στην Ανατολική Μεσόγειο, «αυτό θα προκαλέσει περιφερειακή αναταραχή ειδικά με την αντίδραση της Ελλάδας».Εάν η κατάσταση εκτραχυνθεί και ελλοχεύει ο κίνδυνος δημιουργίας ενός θερμού επεισοδίου με απροσδιόριστες συνέπειες για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, η Ουάσιγκτον αναμένεται ότι θα αντιδράσει άμεσα και καθοριστικά στηρίζοντας έμπρακτα τις ελληνικές θέσεις. Αν οι κινήσεις της Τουρκίας οδηγήσουν σε περιφερειακή αναταραχή, «υπάρχει η πιθανότητα οι ΗΠΑ να αναλάβουν πολιτικές που αντίκεινται στα εθνικά συμφέροντα της Τουρκίας», τονίζεται χαρακτηριστικά.Το τουρκικό think tank παραδέχεται επίσης ότι διπλωματικοί ελιγμοί της ελληνικής πλευράς τα τελευταία χρόνια έχουν επιφέρει αποτελέσματα μπλοκάροντας τις επεκτατικές επιδιώξεις της τουρκικής ηγεσίας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με το SETA Security Radar Survey, «η Ελλάδα θεωρείται η έκτη μεγαλύτερη απειλή για την Τουρκία το 2021 και αναμένεται να γίνει πέμπτη για το 2022», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Τούρκοι αναλυτές. Ουσιαστικά η έκθεση επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις πως παρότι η τουρκική πολιτική ηγεσία επικεντρώνει τη ρητορική της στο καθεστώς των νησιών του Αιγαίου, το πραγματικό ενδιαφέρον της έχει μετακινηθεί στη νοτιοανατολική Μεσόγειο λόγω της ενδεχόμενης ύπαρξης σημαντικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου.