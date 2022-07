Αθήνα-Ουάσινγκτον έχουν έτοιμα τα F-35 ενώ η Άγκυρα ακόμη βαυκαλίζεται για τα F-16 - Τι συζήτησαν οι ΥΠΑΜ Ελλάδας & ΗΠΑ

Πληθώρα μηνυμάτων που ενόχλησαν την Τουρκία περιελάμβανε η συνάντηση Παναγιωτόπουλου - Όστιν στο Πεντάγωνο. Κάνοντας μια σύντομη δήλωση στο...

Κάνοντας μια σύντομη δήλωση στον Τύπο πριν από τη συνάντηση, ο Όστιν είπε ότι η αμυντική συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας είναι «πιο δυνατή από ποτέ».I met today w/ Greek 🇬🇷 MoD Panagiotopoulos to discuss efforts to support Ukraine. I told the Minister that the U.S. appreciates our bilateral defense cooperation, including U.S. use of bases in Greece. We also discussed efforts to maintain stability in the Aegean. #WeAreNATO pic.twitter.com/NRJixXB9x7 — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) July 19, 2022 «Οι ενημερωμένες Συμφωνίες Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας ΗΠΑ-Ελλάδας καταδεικνύουν την ακλόνητη δέσμευσή μας στην κοινή ειρήνη και ασφάλεια των χωρών μας και επέτρεψαν την αυξημένη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ελλάδα για να υποστηρίξει τους στρατηγικούς στόχους εισόδου του ΝΑΤΟ στην περιοχή», είπε ο Όστιν.Οι δύο Υπουργοί Άμυνας εστίασαν στη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ, αλλά και σε περιφερειακά ζητήματα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και συζήτησαν για την αναπτυσσόμενη αμυντική εταιρική σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας και τη στενή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών για τη συλλογική άμυνα, ιδίως σε συνάρτηση με την επιθετικότητα της Ρωσίας προς την Ουκρανία.Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, από την άλλη, είπε ότι η αμυντική συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και της χώρας του «έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο τα τελευταία χρόνια». Χαρακτηρίζοντας τη Ρωσία ως «επιτιθέμενο», ο Έλληνας υπουργός δήλωσε ότι είναι έτοιμοι να «πάρουν κάθε είδους μέτρα» εναντίον αυτής της χώρας και «να παράσχουν κάθε είδους βοήθεια στην Ουκρανία».Ο Παναγιωτόπουλος, μίλησε μάλιστα για «ρεβιζιονισμό» χωρίς να κατονομάσει τη χώρα, και συγκεκριμένα είπε:«Ο ρεβιζιονισμός, είτε εκφράζεται ως αμφισβήτηση των θεμελιωδών κανόνων που διέπουν τη διεθνή έννομη τάξη, είτε ως προσπάθεια αλλαγής των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων, είτε συχνά και των δύο, αποτελεί σοβαρή απειλή για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελλάδας και του Βορρά. Ατλαντική Συμμαχία. Δεν πρέπει να επικρατήσει ο ρεβιζιονισμός. Πρέπει να γνωρίζουμε τις αρχές και να είμαστε αποφασισμένοι να αποφύγουμε αρνητικά προηγούμενα και να πάρουμε κοινή στάση εναντίον όσων προβαίνουν σε τέτοιες παράνομες και αποσταθεροποιητικές συμπεριφορές. Βασικός κοινός στόχος πρέπει να είναι η διατήρηση του διεθνούς δικαίου τάξη, η οποία βασίζεται πρωτίστως στο διεθνές δίκαιο, αλλά και στις σχέσεις καλής γειτονίας».Ο Παναγιωτόπουλος δήλωσε ότι ελπίζει ότι η συνάντηση θα δώσει την ευκαιρία για περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας και απευθυνόμενος στον Austin τόνισε: «Ένας νέος ακρογωνιαίος λίθος αυτής της συνεργασίας είναι αναμφίβολα η αγορά από την Ελλάδα του τελευταίας τεχνολογίας μαχητικού αεροσκάφους F-35, με το οποίο θα αυξηθεί η αλληλεπίδραση, ο συντονισμός και η διαλειτουργικότητα μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ και της Ελλάδας.»