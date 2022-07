Θα σας λυθούν πολλές απορίες: Ποιά ήταν η καταγωγή του ιδρυτή των Ιεχωβάδων Τέηζ Ρώσσελ, πότε ιδρύθηκε η «Σκοπιά της Σιών» και πώς προσέγγισε χιλιάδες Εβραίους

Ο Κάρολος Τέηζ Ρώσσελ (ή Ράσσελ), (αγγλικά Charles Taze Russell) (1852 – 1916), γνωστός και ως ‘πάστορας Ρώσσελ, ήταν ο ιδρυτής της οργάν...









Ο Κάρολος Τέηζ Ρώσσελ (ή Ράσσελ), (αγγλικά Charles Taze Russell) (1852 – 1916), γνωστός και ως ‘πάστορας Ρώσσελ, ήταν ο ιδρυτής της οργάνωσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Το γνωστό περιοδικό «Σκοπιά» πρωτοεκδόθηκε το 1879 από τον Ρώσσελ με την ονομασία «Η Σκοπιά της Σιών και Κήρυξ της του Χριστού Παρουσίας».Το παρακάτω είναι απόσπασμα από το βιβλίο του Φριτζ Σπρινκμάιερ (Fritz Springmeier)«Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ – Σχέσεις Μαρτύρων του Ιεχωβά και της Μασονίας», εκδόσεις ΣΤΕΡΕΩΜΑ (ο αγγλικός τίτλος είναι ‘The Watchtower and the Masons’).Ο Fritz Springmeier (γεννημένος το 1955) είναι Αμερικάνος συγγραφέας αρκετών αποκαλυπτικών βιβλίων που θεωρούνται ότι κινούνται στον χώρο της «συνομωσίας». Σκοπός των βιβλίων του, όπως λέει ο ίδιος, είναι το ξεσκέπασμα της Νέας Παγκόσμιας Τάξης. Το πιογνωστό του είναι το ‘Bloodlines of the Illuminati’. Κατηγορήθηκε για καλλιέργεια χασίς και για συμμετοχή σε ένοπλη ληστεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι την ίδια ημέρα που απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για το χασίς, οδηγήθηκε στην φυλακή με βάση τις κατηγορίες για την ληστεία. Έμεινε στην φυλακή 9 χρόνια και 3 μήνες.Στα 1910-1911 οι Εβραίοι συγκεντρώθηκαν να ακούσουν «ένα χριστιανό κήρυκα». Το μήνυμά του στο Σαιντ Λιούις στις 11-12 Ιουνίου 1911 ήταν “Σιωνισμός η Ελπίδα του Κόσμου”.Η βιβλική μορφή του Κ. Τ. Ράσσελ δεν έμοιαζε με καμμία από αυτές που είχαν δει μέχρι τότεοι Εβραίοι. Έτσι αιχμαλώτισε πολλών την προσοχή αν όχι την καρδιά.Οι Εβραίοι συνέρρεαν στις συναθροίσεις του. 4.000 Εβραίοι συγκεντρώθηκαν στο Ιπποδρόμιο της Νέας Υόρκης στις 9 Οκτωβρίου του 1910 για να ακούσουν αυτόν τον‘χριστιανό κήρυκα’. Αργότερα στο Λονδίνο συγκεντρώθηκαν στο Ρόαγιαλ Άλμπερτ Χωλλ για να τον ακούσουν 4.600 και άλλοι 800 στο Σόρεντιτς Τάουν Χωλλ. 12.000 Εβραίοι ήλθανστο Μάντσεστερ, 1.400 στη Γλασκώβη της Σκωτίας και 5.000 στο Σινσινάτι του Οχάιο.Τι αιχμαλώτισε τις καρδιές τους; Ο Ράσσελ δίνει περιληπτικά το μήνυμά του στον Ιππόδρομο: “Δεν κηρύττουμε τον Ιησού σ’ αυτούς. Το μήνυμά μας στους Εβραίους είναι σαν Εβραίοι προς Εβραίους από το Ησαϊας 40:1,2 Κουράγιο, κουράγιο Λαέ μου”. (“Κάρολος Τ. Ράσσελ, ‘Ενας Πρώϊμος Αμερικανός Σιωνιστής”, σελ. 69)Ο Ράσσελ επανέλαβε τις διαβεβαιώσεις του, πως ο στόχος του δεν ήταν να προσηλυτίσει τους Εβραίους και έτσι κατεύναζε τους φόβους τους. Επίσης ο Ράσσελ είχε ένα σημαντικό μήνυμα τον καιρό εκείνο. Το μήνυμά του ήταν ο Σιωνισμός. Ο Ράσσελ υπήρξε Σιωνιστής, πριν ακόμη υπάρξει η λέξη.Στα 1880 ο Ρώσσελ άρχισε να “προβλέπει” πως οι Εβραίοι θα επέστρεφαν στην Παλαιστίνη. Το τρίτο του βιβλίο “Η επιστροφή της Βασιλείας του Θεού” (1889) αφιερώνει ολόκληρο το 8ο κεφάλαιο στην “αναβίωση του κράτους του Ισραήλ”.Η “προφητεία” του για την επιστροφή των Εβραίων στο Ισραήλ είναι κατά τη γνώμη του συγγραφέα, η πιο σωστή (οι άλλες απέτυχαν). Η προφητεία όμως αυτή αγνοήθηκε από την Εταιρία Σκοπιά διότι σύμφωνα με το παρόν “Φως” το έθνος του Ισραήλ δεν βρίσκεται στα σχέδια του Θεού.Ο Ρώσσελ επιδοκιμάστηκε όταν είδαν πως οι “προβλέψεις” του άρχισαν να πραγματοποιούνται. Ο Ρώσσελ διαφήμιζε τη Σιωνιστική κίνηση του Δρ. Τ. Χερτζλ(Theodor Herzl, ο ‘πατέρας’ του Σιωνισμού). Εξέδωσε επίσης μια εφημερίδα στη γλώσσα Γίντις, (η γλώσσα των Εβραίων Ασκενάζι) με τίτλο “Di Shtimme” που κυκλοφόρησε επίσης στην Ευρώπη και τη Ρωσία. Αργότερα έγραψε το “Κουράγιο στους Εβραίους” λέγοντας πως στη Βίβλο ο Θεός υποσχέθηκε πως θα επανίδρυε το κράτος τους.Μια από τις μεγαλύτερες επιθυμίες του Ρώσσελ ήταν η προώθηση της ίδρυσης του σύγχρονου Ισραήλ. Ο συγγραφέας πιστεύει πως ο Εβραϊκός λαός επειδή αντιδρούσε από φόβο προς τους χριστιανούς, απέτυχε να συνειδητοποιήσει την βοήθεια που έδιναν οι Χιλιαστές στο κράτος του Ισραήλ.ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: https://www.pentapostagma.gr/2016/07/ποια-ήταν-η-καταγωγή-του-ιδρυτή-των-ιαχ.html