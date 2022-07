Προειδοποίηση από το Ισραήλ: «Χιλιάδες φανατικοί ισλαμιστές Πακιστανοί σε Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία... Πάρτε μέτρα»!

Η Γένοβα είναι μια προειδοποίηση για την Ιταλία και την Ευρώπη, να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στους Πακιστανούς μετανάστες και αιτούντες άσυλο, θα πρέπει επίσης να είναι μια κόκκινη σημαία για το Ισραήλ δεδομένης της παγκοσμιοποίησης της τζιχάντ.Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι αυτές οι ομάδες έχουν στενούς τρομοκρατικούς δεσμούς δηλώνοντας ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να γίνει γηροκομείο για μια τέτοια διασταυρούμενη επικονίαση του τρόμου, δεδομένου του μίσους για το Ισραήλ που υπάρχει στο Πακιστάν, ανέφεραν οι Times of Israel.Όταν εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για δεκατέσσερις Πακιστανούς στην Ιταλία που σχετίζονται με την τρομοκρατική επίθεση στο γραφείο του Charlie Hebdo στο Παρίσι τον Σεπτέμβριο του 2020, η Ευρώπη ένιωσε ένα ξαφνικό τράνταγμα καθώς επιβεβαίωσε την αυξανόμενη παρουσία Πακιστανών ριζοσπαστών στην Ευρώπη. Τα άτομα πακιστανικής καταγωγής (ή υπηκοότητας) που συνελήφθησαν στη Γένοβα λέγεται ότι ανήκουν στην «Ομάδα Gabar».Ενώ η Γένοβα έρχεται ως προειδοποίηση για την Ιταλία και την Ευρώπη, να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στους Πακιστανούς μετανάστες και αιτούντες άσυλο, έχει γίνει κόκκινη σημαία για το Ισραήλ εν μέσω διαπράξεων τζιχάντ σε παγκόσμιο επίπεδο.Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, μια διετής έρευνα αποκάλυψε την ενεργό ύπαρξη τρομοκρατικού πυρήνα που σχηματίστηκε από νεαρούς Πακιστανούς σε αρκετές ιταλικές επαρχίες και σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Καλώντας για τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον όσων προσβάλλουν τον Προφήτη ή το Ισλάμ, οι εξτρεμιστές συμπαθούντες δικτυώνονται σε όλη την Ευρώπη μέσω πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης καλώντας για τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον εκείνων που προσβάλλουν τον Προφήτη ή το Ισλάμ.Επιπλέον, οι Πακιστανοί υποστηρικτές της τρομοκρατίας βρίσκονταν υπό συνεχή παρακολούθηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία από τη σύλληψη ενός Πακιστανού υπηκόου, του Zaheer Hassan Mahmood, που μαχαίρωσε δύο άτομα έξω από το γραφείο του γαλλικού περιοδικού στο Παρίσι τον Σεπτέμβριο του 2020. Οι Times of Israel ανέφεραν.Το περιοδικό είχε δημοσιεύσει υποτιθέμενες προσβλητικές γελοιογραφίες του Προφήτη Μωάμεθ.Ο αρχηγός του Πακιστανικού Tehreek-e-Insaf (PTI) Imran Khan είχε υποστηρίξει ανοιχτά μαχητικές οργανώσεις όπως το Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) να καταλάβουν τους δρόμους του Πακιστάν απαιτώντας την απομάκρυνση του Γάλλου Πρέσβη.Τον Δεκέμβριο του 2020, οι γαλλικές αρχές συνέλαβαν τέσσερις ακόμη Πακιστανούς υπηκόους που είχαν προηγούμενη γνώση της επίθεσης και ενθάρρυναν τον Mahmood να πραγματοποιήσει την επίθεση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο Mahmood ομολόγησε ότι ήταν μέλος μιας ομάδας προσηλυτισμού με έδρα το Πακιστάν, Dawat-e-Islami. Είπε στους ανακριτές του ότι επηρεάστηκε από τον ιδρυτή του Dawat-e-Islami, Μουλά Ilyas Qadri.Λαμβάνοντας υπόψη ένα άλλο παράδειγμα, η ομάδα Barelvi, η οποία ισχυρίζεται ότι είναι μη βίαιη και μη πολιτική, έγινε γνωστή το 2011 όταν ένας από τους οπαδούς της, ο Mumtaz Qadri πυροβόλησε τον τότε κυβερνήτη του Punjab Salman Taseer.Πολλά μέλη της ομάδας βρέθηκαν να είναι μέρος της μαχητικής ομάδας Barelvi, Sunni Tehreek. Ο στρατός του Πακιστάν ήταν ανήσυχος για την ομάδα και τις δραστηριότητές της εντός των ενόπλων δυνάμεων, ειδικά της Πακιστανικής Αεροπορίας.Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, η Ισπανία συνέλαβε πέντε ακόμη άτομα, όλα Πακιστανούς, για δικτύωση με τον δράστη του Παρισιού, ανέφεραν οι Times of Israel, επικαλούμενοι πηγές.Αυτά τα άτομα χρησιμοποιούσαν τα κοινωνικά δίκτυα για να παροτρύνουν τους συμπατριώτες τους να επιτεθούν σε όσους υψώνουν τη φωνή τους ενάντια στο Ισλάμ και αργότερα συνελήφθησαν στη Βαρκελώνη, τη Χιρόνα, την Ουμπέντα (Χαέν) και τη Γρανάδα, πρόσθεσε.Όλοι τους παραδέχτηκαν ότι ήταν μέλη του TLP, μιας ομάδας που είχε την υποστήριξη της κυβέρνησης του Imran Khan καθώς και του στρατού. Με ενεργούς και πολυάριθμους οπαδούς στην Ισπανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Ιταλία, αυτοί οι άνδρες κυκλοφόρησαν οπτικοακουστικό υλικό μέσω του Facebook και του Tik-Tok το οποίο εξυμνούσε τις τρομοκρατικές επιθέσεις.Σύμφωνα με τον Ιταλό πρεσβευτή στο Πακιστάν, Andreas Ferrarese, από τον Φεβρουάριο του 2021, υπάρχουν περίπου 200.000 Πακιστανοί στην Ιταλία και μόνο 140.000 είναι τεκμηριωμένα. Αυτό προκαλεί επίσης μεγάλο αριθμό Πακιστανών με ευρωπαϊκά διαβατήρια που μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα στο Ισραήλ χωρίς βίζα, είπε, προσθέτοντας ότι η αυξανόμενη δικτύωση εξτρεμιστικών ομάδων στην Ευρώπη μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο Ισραήλ μακροπρόθεσμα.