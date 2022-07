Βίντεο - Η στιγμή που πυροβολούν πισώπλατα κατά τη διάρκεια ομιλίας του τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας- Δίνει μάχη για τη ζωή

Ένοπλος πυροβόλησε τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε καθώς εκφωνούσε ομιλία στη Νάρα (δυτικά) ενόψει των εκλογών για την ανανέωση της σύνθεσης της ιαπωνικής Γερουσίας, που διεξάγονται μεθαύριο Κυριακή, επιβεβαίωσε η κυβέρνηση στο Τόκιο.



Ο ιάπωνας πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα δήλωσε ότι ο προκάτοχός του βρίσκεται σε «πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση» μετά την επίθεση ενόπλου εναντίον του. Χαρακτήρισε την απόπειρα κατά της ζωής του πρώην επικεφαλής κυβέρνησης και νυν βουλευτή του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ) «βάρβαρη ενέργεια» που διαπράχθηκε «εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας», τονίζοντας πως οι εκλογές είναι «το θεμέλιο της δημοκρατίας» και η αμαύρωσή τους «απόλυτα ασυγχώρητη».



Βίντεο: Η στιγμή του πυροβολισμού

