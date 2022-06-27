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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Ανεπανάληπτο... «ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΡΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕ» έλεγε η συγχωρεμένη η μάνα μου κι εγώ σαν μικρούλης νόμιζα πως το έλεγε για τον πατέρα μου γιατί είχαμε το ίδιο επίθετο!

Ιουνίου 27, 2022

Η ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΤΗ ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ, ΤΕΤΟΙΑ ΜΕΡΑ... ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΣΟ ΓΛΑΦΥΡΗ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΠΩΣ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΜΕΣΟ ΚΟΙΝ...







Η ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΤΗ ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ, ΤΕΤΟΙΑ ΜΕΡΑ... ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΣΟ ΓΛΑΦΥΡΗ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΠΩΣ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΜΕΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΑΠ' ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥΜΕ...




ΤΟ 1969 ΕΙΜΟΥΝΑ 9 ΧΡΩΝΩΝ , ΘΥΜΑΜΑΙ ΠΟΥ ΜΕ ΕΣΤΕΛΝΕ Η ΜΑΝΑ ΜΟΥ, ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΠΟΥ ΖΟΥΣΑΜΕ, ΜΕ ΕΝΑ ΜΠΕΤΟΝΙ ΣΤΗ ΒΡΥΣΗ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 3 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΜΑΚΡΥΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΣ ΠΑΩ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΕΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ. 

ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΥΤΟ ΚΑΠΟΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΕΦΤΑΝΕ ΓΙΑΤΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΛΥΘΟΥΜΕ ΣΤΗ ΣΚΑΦΗ , ΟΠΩΤΕ ΜΕ ΞΑΝΑΕΣΤΕΛΝΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΝΥΧΤΩΣΕΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ (ΕΙΧΑΜΕ ΤΙΣ ΛΑΜΠΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ )ΚΑΙ ΣΑΝ ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΠΟΥ ΕΙΜΟΥΝΑ ΦΟΒΟΜΟΥΝ ΝΑ ΠΑΩ ΟΤΑΝ ΣΟΥΡΟΥΠΩΝΕ. 

ΞΑΦΝΙΚΑ ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΡΑ ΜΑΣ ΕΒΑΛΑΝ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Η ΧΑΡΑ ΜΟΥ ΗΤΑΝ ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΑΝΑΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΠΑΩ ΓΙΑ ΝΕΡΟ!!!! 

ΚΑΙ ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΗ ΣΥΧΩΡΕΜΕΝΗ ΤΗ ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΟΤΑΝ ΕΠΛΕΝΕ ΤΑ ΠΙΑΤΑ ΝΑ ΛΕΕΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕ. ΕΓΩ ΣΑΝ ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΠΟΥ ΗΜΟΥΝ ΝΟΜΙΖΑ ΟΤΙ ΤΟ ΕΛΕΓΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ ΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ. ΠΟΥ ΝΑ ΗΞΕΡΑ ΟΤΙ ΤΟ ΕΛΕΓΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΑΝΑΤΟ ΕΘΝΑΡΧΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ!!!!!

ΜΕ ΤΙΜΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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