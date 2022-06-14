Διαβάζουμε - Διαδίδουμε - Ξεμπροστιάζουμε τους προδότες! Φοβερό ντοκουμέντο του ΕΑΜ ΕΛΑΣ που στηρίζει τους συνεργάτες των Γερμανών τους ΤΣΑΜΗΔΕΣ!

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΑΜ, ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΠΛ...
Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΑΜ, ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ.
ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ...
ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΑΦΟΥ ΑΣΚΗΣΑΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΞΕΠΟΥΛΗΣΑΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ... ΘΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΟΥΝ... ΚΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ Η ΚΟΝΤΗ ΜΝΗΜΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΑ ΜΑΣ...
ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΑΦΟΥ ΑΣΚΗΣΑΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΞΕΠΟΥΛΗΣΑΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ... ΘΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΟΥΝ... ΚΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ Η ΚΟΝΤΗ ΜΝΗΜΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΑ ΜΑΣ...
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