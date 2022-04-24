Tελευταια Νεα

Κυριακή, Απριλίου 24, 2022

ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΕΣ που δεν θα δούμε ΣΗΜΕΡΑ... Ο Εθνικός Κυβερνήτης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ τσουγκρίζει πασχαλιάτικο αυγό με ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΟ και χορεύει με ΕΥΖΩΝΟΥΣ...!!!

ΣΤΟΧΟΣ - Απριλίου 24, 2022 - 0



ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΙΣ ΔΟΥΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΚΑΠΟΤΕ ΗΤΑΝ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ... ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΑ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ" ΚΑΙ "ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ"

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