ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΕΣ που δεν θα δούμε ΣΗΜΕΡΑ... Ο Εθνικός Κυβερνήτης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ τσουγκρίζει πασχαλιάτικο αυγό με ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΟ και χορεύει με ΕΥΖΩΝΟΥΣ...!!!
ΣΤΟΧΟΣ
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Απριλίου 24, 2022
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ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΙΣ ΔΟΥΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΚΑΠΟΤΕ ΗΤΑΝ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ... ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΑ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ" ΚΑΙ "ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ"
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