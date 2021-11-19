ΧΤΥΠΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟΝ Κ@ΛΌ ΣΑΣ ΚΑΤΩ... Η Τουρκία καταγγέλλει την χρήση Σαμοθράκης και Λήμνου για στρατιωτικούς σκοπούς….

ΣΤΟΧΟΣ - Νοεμβρίου 19, 2021 - 0
ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΥΠΕΡΕΞΟΠΛΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΟΥΜΕ ΚΟΝΤΟΣ ΨΑΛΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ...
Η Τουρκία δημοσίευσε NAVTEX για το Αιγαίο. Στην ανακοίνωση NAVTEX αναφέρεται ότι παραβιάστηκε το αποστρατικοποιημενα καθεστώς των νησιών Σαμοθράκης και Λήμνου όπως αυτό καθορίστηκε από τη συνθήκη Ειρήνης της Λοζάνης του 1923 και ότι υπήρξε είσοδος στο τουρκικό πεδίο βολής
Δείτε τι γράφουν :
TURNHOS N/W : 1062/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 18-11-2021 15:42) TURNHOS N/W : 1062/21
AEGEAN SEA
1. LIMNOS NAVTEX STATION MESSAGE NUMBER LA02-198/21 PROMULGATED ON 17 NOV 21 IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF SEMOTHRACE AND LEMNOS ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.
2. THE AREA PROMULGATED ON 17 NOV 21 BY LIMNOS NAVTEX STATION MESSAGE NUMBER LA02-198/21 OVERLAPS WITH THE AREA RESERVED FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES AND WHICH WAS RELEASED BY IZMIR NAVTEX STATION MESSAGE NUMBER IA29-0540/21 PRIOR TO MESSAGE NUMBER LA02-198/21
3. THE MESSAGE NUMBER IA29-0540/21 RELEASED BY IZMIR NAVTEX STATION FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES IS VALID AND EFFECTIVE.
4. THIS MESSAGE IS RELEASED FOR THE SAFETY OF NAVIGATION.
5. CANCEL THIS MESSAGE 221401Z NOV 21.
Η ΕΜΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΝΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΑΥΠΟΛΟΙΠΑ ΝΗΣΙΑ ΠΟΥ ΕΠΔΙΩΚΟΥΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ... ΤΟΥΡΚΟΙΝ ΣΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ...
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