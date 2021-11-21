Αν ήταν ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΚΙΝΗΤΗ η «χούντα»... Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ο Αρχηγός της 21ης Απριλίου δεν θα πέθαινε στη φυλακή

ΣΤΟΧΟΣ - Νοεμβρίου 15, 2021 - 0
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΚΕ ΠΟΥ ΤΟ ΑΔΕΙΑΣΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΡΕΣ... ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΚΑΘΟΤΙ ΕΙΔΕ ΤΗΝ "ΕΠΙΤΥΧΙΑ" ΤΟΥ ΕΣΠΕΥΣΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΠΕΛΩΣΕΙ ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ...
ΑΛΛΩΣΤΕ Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΥΜΕ ΣΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΛΙΓΟ "ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ" ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΕΡΘΕΙ Η ΩΡΑ...
ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΩΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΗΤΑΝ Η 21Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΕΔΩ... ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ, ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΥΤΗ ΤΩΝ ΦΑΙΔΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΤΕΥΣΗΣ ΕΠ' ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ» ΠΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...
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