Tελευταια Νεα

Δευτέρα, Οκτωβρίου 18, 2021

ΒΙΝΤΕΟ ΤΡΑΓΩΔΙΑ.... Νομάρχης των Ταλιμπαν ψάχνει να βρεί το Αφγανιστάν στην Υδρόγειο σφαίρα ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΒΡΙΣΚΕΙ...!!!

ΣΤΟΧΟΣ - Οκτωβρίου 18, 2021 - 0



Γάλλοι δημοσιογράφοι ζήτησαν από έναν μαχητή Ταλιμπάν που διορίστηκε ως νομάρχης, να τους δείξει που είναι το Αφγανιστόν στην υδρόγειο. Ο νομάρχης γύρισε την υδρόγειο σφαίρα, αλλά το Αφγανιστάν δεν το βρήκε.

« Προηγουμενη
Επομενη »