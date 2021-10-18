ΒΙΝΤΕΟ ΤΡΑΓΩΔΙΑ.... Νομάρχης των Ταλιμπαν ψάχνει να βρεί το Αφγανιστάν στην Υδρόγειο σφαίρα ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΒΡΙΣΚΕΙ...!!!

ΣΤΟΧΟΣ - Οκτωβρίου 18, 2021 - 0
Γάλλοι δημοσιογράφοι ζήτησαν από έναν μαχητή Ταλιμπάν που διορίστηκε ως νομάρχης, να τους δείξει που είναι το Αφγανιστόν στην υδρόγειο. Ο νομάρχης γύρισε την υδρόγειο σφαίρα, αλλά το Αφγανιστάν δεν το βρήκε.
Fransız gazeteciler, Vali olarak atanan bir Taliban militanına makamında bulunan Dünya küresinden Afganistan'ın yerini göstermesini istedi, küreyi çeviren Vali Afganistan'ın yerini bulamadı pic.twitter.com/tr5YFqTcst— Politic Türk (@politicturk) October 17, 2021
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