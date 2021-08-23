Τουρκία... Δικογραφία για την φυλακισμένη πρώην βουλευτή διότι τραγουδούσε σε «ακατανόητη» γλώσσα… (Κουρδικά)

ΣΤΟΧΟΣ - Αυγούστου 23, 2021 - 0
Η Λεϊλά Γκιουβέν είναι πρώην Κούρδισσα βουλευτής που με τους νόμους του Ερντογάν, έχασε με πραξικοπηματικό τρόπο την έδρα της και επιπλέον φυλακίστηκε. Τώρα βρίσκεται κρατούμενη στις φυλακές του Ελάζιγ.
Μάλιστα στην σχετική δικογραφία που σχηματίστηκε έγραψαν πως ¨χόρευαν και τραγουδούσαν σε μια ακατανόητη γλώσσα¨…
Και έρχεται μετά αυτή η χώρα και θέλει να μας κάνει μαθήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους μουσουλμάνους της Θράκης…
Να και το σχετικό άρθρο από όπου πήραμε τις πληροφορίες.
Leyla Güven ve 8 tutukluya Kürtçe şarkı soruşturması
Elazığ Cezaevi’nde aralarında DTK Eşbaşkanı Leyla Güven’in de bulunduğu 9 kadın tutuklu hakkında Kürtçe şarkı söyledikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
22 Ağustos Pazar 2021 Saat: 14:52
Google Haberlere Abone ol DUVAR – Elazığ Kadın Kapalı Cezaevi’nde aralarında Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Leyla Güven, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Eşbaşkanı Hülya Alökmen Uyanık ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkan Yardımcısı Fethiye Ok Çiçek’in de bulunduğu 9 kadın tutuklu hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.
‘ANLAŞILMAYAN DİL’
Jinnews’te yer alan habere göre, Elazığ Ceza İnfaz Müdürlüğü tarafından 15 Ağustos günü yaptıkları etkinlik gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan tutanakta, kadın tutukluların söyledikleri Kürtçe şarkılar ve sözler “anlaşılmayan bir dilde sözlü halay çektikleri”, “anlaşılmayan dilde marş okudukları” şeklinde yazıldı.
Leyla Güven’in kendilerine tebliğ edilen ve avukatı aracılığıyla ilettiği 16 Ağustos 2021 tarihli tutanakta şu ifadeler yer aldı: “Hülya Alökmen Uyanık, Beritan Anahtar, Emine Erkan, Nuray Çelik, Dicle Bozan, Fethiye Ok Çiçek, Leyla Güven, Mihriban Şorli, Remziye Yaşar, Ceza İnfaz Kurumumuzda 15.08.2021 tarihi saat 19,30’da Sol Üst D Bloktan gelen sesler üzerine görevli memurlar tarafından blok kapılarına gelindiği, koğuşta bulunan hükümlü/tutukluların zılgıt çekerek anlaşılmayan bir dilde sözlü halay çektikleri, ‘gerilla ve Apo’ sloganları attıkları, ‘Yanarız alev alev, dağların kokusundan, bilmeyenler bilsin bizi, duymayanlar duysun bizi’ sözleriyle marş okuduklarının tespit edildiği, saat 19.45’te Kurum sıralı amirlerin bilgisi dahilinde Covid-19, güvenlik ve asayiş tedbirleri alınarak Sağ Üst Bloğa gidilerek sözlü uyarıda bulunulduğu ancak sözlü ve davranışsal eylemlerinin devam etmesi üzerine Kurum Müdürünün bilgilendirildiği, Kurum Müdürünün kuruma intikal ettiği, sloganları ve zılgıtların yükselerek devam etmesi, Alt Sağ Blok tekli odaların (B-15,B-14, B-13,B-11,B-10) da olaylara dahil olması üzerine saat 19.59’da Kurum Müdürü, Vardiya Sorumlusu Başmemuru ve görevli İnfaz Koruma memurları ile birlikte Sol Üst D Bloğa girildiği ve odada bulunan tüm hükümlü/tutukluların gürültülü bir şekilde halay çektikleri ve anlaşılmayan bir dilde marş okuduklarının görüldüğü belirtilerek iddiaların tespiti için hakkınızda disiplin soruşturması başlatılmıştır. Bu husustaki savunmalarınızı tebliğ tarihinden 3 gün içinde nedenleriyle birlikte yazılı veya sözlü vermeniz gerekmektedir. Belirtilen süre içinde savunmanızı vermediğiniz takdirde bu hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınız hususu tebliğ olunur.”
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