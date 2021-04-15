Θα φρίξετε...!!! ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΒΙΝΤΕΟ !!! Η Μπολσεβίκικη ΕΡΤ προβάλλει τραγούδι από ΑΡΙΣΤΕΡΟΥΛΗ που είναι ΥΠΕΡ της βίας αναρχικων με μολοτωφ!

ΣΤΟΧΟΣ - Απριλίου 15, 2021 - 0
ΧΘΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΛΟΙ ΜΕ ΚΛΩΤΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. ΑΝ ΒΕΒΑΙΑ ΥΠΗΡΧΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ... ΚΙ ΑΝ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ ΝΤΟΥ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΙΝΕ ΤΟΥΣ ΑΛΗΤΕΣ....
ΟΛΟΥΣ... ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ, ΟΛΟΥΣ... ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΟΡΓΙΣΤΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ! ΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "ΦΛΕΡΤ" ΤΗΣ 12ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ...
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✝️✝️✝️ΤΑ ΓΕΡΑ ΔΕΝΤΡΑ ΠΕΤΡΟΒΟΛΑΝΕ
Η Ομάδα «φίλοι εφημερίδας Στόχος» διεγράφη από το Facebook... Κάνε λάϊκ στη νέα ομάδα και προσκάλεσε τους Ελληνόψυχους φίλους σου https://www.facebook.com/groups/filoistoxou2 ✝️✝️✝️
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