Εδώ, σ΄αυτή την φωτογραφία βλέπετε την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ να... βασανίζονται το πρωί της 21ης Απριλίου...

ΣΤΟΧΟΣ - Απριλίου 22, 2021 - 0
ΒΑΣΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΤΙ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ... ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΧΑΛΑΡΑ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΚΕΚΑΦΑΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΛΟΧΑΓΟ...
"ΚΟΥΦΕΤΟ" ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ Η ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΤΡΙΚΟ ΣΤΕΡΕΩΜΑ ΕΠΙ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΔΥΟ ΔΕΝ ΙΣΧΥΡΙΣΤΗΚΑΝ ΠΟΤΕ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ...
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✝️✝️✝️ΤΑ ΓΕΡΑ ΔΕΝΤΡΑ ΠΕΤΡΟΒΟΛΑΝΕ
Η Ομάδα «φίλοι εφημερίδας Στόχος» διεγράφη από το Facebook... Κάνε λάϊκ στη νέα ομάδα και προσκάλεσε τους Ελληνόψυχους φίλους σου https://www.facebook.com/groups/filoistoxou2 ✝️✝️✝️
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