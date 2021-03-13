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Σάββατο, Μαρτίου 13, 2021

Τούρκοι τι σας περιμένει... Εκπληκτικό Βίντεο- εκπαίδευση της ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ αντιτρομοκρατικής μονάδας του αυτόνομου Κουδιστάν (Β. Ιράκ)

ΣΤΟΧΟΣ - Μαρτίου 13, 2021 - 0




H δύσκολη εκπαίδευση της γυναικείας αντιτρομοκρατικής μονάδας του Κουρδιστάν




  


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