Τούρκοι τι σας περιμένει... Εκπληκτικό Βίντεο- εκπαίδευση της ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ αντιτρομοκρατικής μονάδας του αυτόνομου Κουδιστάν (Β. Ιράκ)

ΣΤΟΧΟΣ - Μαρτίου 13, 2021 - 0
H δύσκολη εκπαίδευση της γυναικείας αντιτρομοκρατικής μονάδας του Κουρδιστάν
#Kürdistan Anti-Terör Birimi'ndeki kadınların zorlu eğitimi... pic.twitter.com/Ct2r7tf5aR— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) March 13, 2021
#Kürdistan Anti-Terör Birimi'ndeki kadınların zorlu eğitimi... pic.twitter.com/Ct2r7tf5aR— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) March 13, 2021
Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας, που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ το απόγευμα του Σαββάτου, κ...
Social Buttons