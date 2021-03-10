ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ...!!! «Μπάτσος ξάπλωσε στη Ν.Σμύρνη... να μην μπορέσει να προσεγγίσει το ασθενοφόρο»... ΤΕΡΜΑ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ...!!!

ΣΤΟΧΟΣ - Μαρτίου 10, 2021 - 0
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΟΠΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΔΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ!
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΝΕΑΡΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΟΟΦΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΜΑΝΙΑΣ!
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ -ΑΜΕΣΑ- ΤΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ, ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ. Η ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
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