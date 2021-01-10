Tελευταια Νεα

Κυριακή, Ιανουαρίου 10, 2021

Οι ήρωες του 5/42 χτυπάνε τους Γερμανούς ανάμεσα σε Γραβιά και Άμφισσα... γιαυτό τους εκδικήθηκαν οι ελασίτες συνεργάτες των κατακτητών

ΣΤΟΧΟΣ - Ιανουαρίου 10, 2021 - 0
1/01/1944: Δύναμη Ελλήνων ανταρτών του 5/42 Συντάγματος Ευζώνων επιτίθεται κατά ισχυρής γερμανικής φάλαγγας, στο 51ο χιλιόμετρο της οδού Γραβιάς - Άμφισσας. Μετά δίωρο σκληρό αγώνα, οι Γερμανοί αναγκάζονται να επιστρέψουν στη Γραβιά με σημαντικές απώλειες.


ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΛΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΑΠΑΡΕΝΟΧΛΗΤΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

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