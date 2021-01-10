Οι ήρωες του 5/42 χτυπάνε τους Γερμανούς ανάμεσα σε Γραβιά και Άμφισσα... γιαυτό τους εκδικήθηκαν οι ελασίτες συνεργάτες των κατακτητών

ΣΤΟΧΟΣ - Ιανουαρίου 10, 2021 - 0
ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΛΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΑΠΑΡΕΝΟΧΛΗΤΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΛΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΑΠΑΡΕΝΟΧΛΗΤΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
«Φτερά» έκανε πριν λίγες ημέρες η μπασκέτα από την πλατεία του Αγραπιδοχωρίου, στην Ηλεία! Η μπασκέτα είχε βγει, επί θητείας της προηγούμε...
Social Buttons