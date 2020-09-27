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Κυριακή, Σεπτεμβρίου 27, 2020

Υπουργός Αμύνης Ακάρ: «Θα είμαστε μέχρι τέλους με όλες μας τις δυνατότητες δίπλα στους Αζέρους Τούρκους»…

ΣΤΟΧΟΣ - Σεπτεμβρίου 27, 2020 - 0

 

¨Ο εισβολέας Αρμενία με παραβίαση της εκεχειρίας, επιτέθηκε στο Αζερμπαϊτζάν και έδειξε πως πάλι επιδιώκει μία προβοκάτσια. Η Αρμενία που αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ειρήνη και τη σταθερότητα στον Καύκασο, πρέπει αμέσως να σταματήσει αυτήν την επιθετική της στάση, η οποία θα βάλει φωτιά στην περιοχή.

Στον αγώνα για την εδαφική τους ακεραιότητα, θα είμαστε μέχρι τέλους με όλες μας τις δυνατότητες δίπλα στους Αζέρους Τούρκους. Καταγγέλλουμε έντονα αυτή την άθλια επίθεση της Αρμενίας.¨

Χουλουσί Ακάρ- υπουργός Αμύνης Ακάρ 27/9/2020

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