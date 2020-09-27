Υπουργός Αμύνης Ακάρ: «Θα είμαστε μέχρι τέλους με όλες μας τις δυνατότητες δίπλα στους Αζέρους Τούρκους»…

ΣΤΟΧΟΣ - Σεπτεμβρίου 27, 2020 - 0
Στον αγώνα για την εδαφική τους ακεραιότητα, θα είμαστε μέχρι τέλους με όλες μας τις δυνατότητες δίπλα στους Αζέρους Τούρκους. Καταγγέλλουμε έντονα αυτή την άθλια επίθεση της Αρμενίας.¨
Χουλουσί Ακάρ- υπουργός Αμύνης Ακάρ 27/9/2020
1. MSB HULUSİ AKAR: İşgalci Ermenistan ateşkes ihlaliyle Azerbaycan’a saldırmış ve yine bir provokasyon peşinde olduğunu göstermiştir. Kafkasya’da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan’ın saldırgan tutumudur ve bölgeyi ateşe atacak bu saldırganlıktan derhal vazgeçmelidir— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 27, 2020
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