Ο Ερντογάν στέλνει δύο αντί-navtex στις... αντί-navtex Ελλάδας & Κύπρου!

ΣΤΟΧΟΣ - 22 Ιουλίου - 0
Η Τουρκία απάντησε με δυο νέες αντί-navtex στην Ελλάδα και την Κύπρο επαναλαμβάνοντας την ίδια παρανομία, επιμένοντας σε δέσμευση περιοχών που δεν της ανήκουν.
Ειδικότερα, λίγη ώρα, μετά τις αντί-navtex της Ελλάδας και την Κύπρου, επανήλθε.
• TURNHOS N/W : 0979/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 22-07-2020 01:12)
TURNHOS N/W : 0979/20 -MEDITERRANEAN SEA
1. TURKISH FLAGGED R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN ARE CONDUCTING SEISMIC SURVEY IN TURKEY’S CONTINENTAL SHELF ON BEHALF OF REPUBLIC TURKEY IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW.
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Ελληνοτουρκικά 22.07.2020 - 12:421
Σε εγρήγορση η κυβέρνηση: Συναντήσεις Μητσοτάκη με τους πολιτικούς αρχηγούς την Πέμπτη
2. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBER HA90-405/20 IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA.
ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.
3 ANTALYA TURK RADYO NAVTEX NR. FA10-0977/20 ISSTILL VALID AND EFFECTIVE.
ANTALYA STATION WILL CONTIUNUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARIERS.
4. CANCEL THIS MESSAGE 022101Z AUG 20.
• TURNHOS N/W : 0978/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 22:47)
TURNHOS N/W : 0978/20 -MEDITERRANEAN SEA
1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBER MA46-266/20 IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA.
ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.
2. ANTALYA TURK RADIO NAVTEX NR. FA10-0977/20 IS STILL VALID AND EFFECTIVE.
ANTALYA STATION WILL CONTINUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARINERS.
3. ADDITIONALLY, THE “CYPRUS” MENTIONED IN LARNACA NAVWARN NR. MA46-266/20 IS NOT THE ORIGINAL PARTNERSHIP STATE ESTABLISHED IN 1960.
4. THEREFORE, TURKEY DECLARES THAT THE TERM OF “CYPRUS” NEITHER AMOUNT TO ANY FORM OF RECOGNITION OF THE GREEK CYPRIOT ADMINISTRATION NOR PREJUDICE TURKEY’S RIGHTS AND OBLIGATIONS EMANATING FROM THE TREATY OF GUARANTEE AND THE TREATY OF ESTABLISHMENT OF 1960.
5. THE EFFORTS TO LEGITIMATIZE ILLEGAL CLAIMS OF THE GREEK CYPRIOT ADMINISTRATION THROUGH LARNACA NAVWARN NR. MA46-266/20 IS NULL AND NEITHER WAS NOR WILL BE ACCEPTED BY TURKEY.
6. CANCEL THIS MESSAGE 022101Z AUG 20.
Σημειώνεται πάντως ότι η διαδικασία αντί-navtex είναι μια τυπική υπηρεσιακή διαδικασία που δεν έχει κανένα απολύτως πρακτικό αποτέλεσμα.
Απλώς κάθε πλευρά με την αντί-navtex που εκδίδει, δηλώνει δημοσίως τη μη αποδοχή των θέσεων της άλλης πλευράς.
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