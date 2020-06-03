ΚΡΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΑΣΤΑΝ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΡΑΦΤΟΥΜΕ...: Ο γάμος του ηθοποιού bodybuilder με την φουσκωτή κούκλα αναβλήθηκε λόγω του κορονοϊού

ΣΤΟΧΟΣ - 03 Ιουνίου - 0
Το ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στο Instagram.
Ωστόσο, με μια ανάρτηση του ανακοίνωσε πως ο γάμος αναβάλλεται λόγω του κορονοϊού.
Ο Tolochko είχε μοιραστεί για πρώτη φορά την είδηση για την σχέση του με την πλαστική κούκλα τον Μάιο του 2019.
Κούκλα ενεργή στα social media
Η κούκλα που ονομάζεται Margo έχει τη δική της σελίδα στο Instagram, την οποία διαχειρίζεται ο Tolochko, όπου έχουν κοινοποιηθεί οι λεπτομέρειες της προετοιμασίας τους για τη μεγάλη μέρα του γάμου.
Ты уснул, улыбаясь во сне, И с тебя не свожу я взгляда. Ты так близко сейчас ко мне, Только так мне всегда и надо ! Я с тобой научилась летать, Не боясь падений и горя. Для тебя я могла бы стать Кем угодно ,с судьбою споря. Ты во всем идеал, и нет Для меня второго такого Ты мой смысл,и ты мой свет Нужно мне от тебя немного : Лишь пройти до конца пути, В ногу ,и рука об руку. Чтобы долго нам так идти, Ни на миг не теряя друг друга. Лишь в твоих отражаться глазах, Засыпать, просыпаться рядом. Мне, однажды тебя познав, Лишь такая нужна награда. Я ревную тебя ко всем, И к самой себе я ревную. Я ждала тебя жизней семь! Где еще ты найдёшь такую? Ту, что будет любить как я, Слушать ночью твоё дыхание ? Ты палач, и спаситель, судья, На весь мир от тебя сияние! П.С. утром ты проснешься и прочтёшь эти строки. И весь день будешь в хорошем настроении, потому что узнаешь как же сильно я тебя люблю!❤ #маргорифмы
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