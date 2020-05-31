ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ.... Αυτή είναι η απόφαση ΚΟΛΑΦΟΣ για το Μεγάλο Πεύκο...!!! ΕΤΣΙ θα στραγγαλίσουν το ΚΕΕΔ, το σπίτι των ΛΟΚΑΤΖΗΔΩΝ...!!!

ΣΤΟΧΟΣ - 31 Μαΐου - 0
ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ. ΕΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΙ ΖΩΝΗ ΡΗΨΗΣ ΠΑΧΗΣ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΥΡΟΒΟΙΚΟΥ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΛΠΕ, ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΗΜΕΙΟ. (ΔΕΙΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΕΔΩ)
ΤΟ ΤΙΑ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ ΤΟ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΙ... ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ. ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ, ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΒΙΩΝΟΥΝ.
Ο "ΣΤΟΧΟΣ" ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΠΟΥ "ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ" ΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΕΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΚΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΥΚΟ (ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ), ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ 75 Μ.Ε. ΠΟΥ ΑΝΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΟΙΚΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 9.000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ...!!! ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ: Θα πέσουν κορμιά στο Μεγάλο Πεύκο... Φέρνουν 1000 «μετενάστες» και τις ΜΚΟ τους, ΚΟΛΗΤΑ με το Στρατόπεδο των Ειδικών Δυνάμεων... ΖΗΤΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και όχι μόνο για το ΚΕΕΔ...!!!
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